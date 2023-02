Noche completa para la Selección Argentina que arrasó con los premios The Best

La Selección Argentina arrasó en los premios The Best 2022 de la FIFA. Tras su 2022 soñado, Lionel Messi fue elegido nuevamente como el mejor futbolista del mundo, pero no fue todo: Emiliano Martínez se llevó el galardón entre los arqueros y Lionel Scaloni como entrenador.

También hubo lugar para más festejos. El trofeo a la hinchada más importante quedó para la Albiceleste, que copó Qatar, las calles de todo el país y distintos rincones del planeta. Y como si fuese poco, La Pulga tuvo su puesto en el once ideal del año pasado.

La gala comenzó con un emotivo homenaje a Pelé, leyenda del fútbol y el único jugador en ser tres veces campeón del Mundial, que falleció a fines de 2022, y el primer premio llegó para los arqueros. En la rama femenina se impuso Mary Earps, y más tarde llegó el turno de Emiliano Martínez, que alzó el premio tras superar a Thibaut Courtois y Yassine Bounou.

"Es un orgullo para mí país ganar un Mundial después de 36 años. Mi familia es gran parte de esto, Aston Villa, la Selección Argentina, Scaloni que me dio el lugar. Siempre me preguntan quiénes son tus ídolos y para mí ver a mi mamá limpiar edificios durante horas, ver trabajar a mi papá... mis ídolos son ellos", delcaró entre lágrimas.

Lionel Scaloni, el mejor entrenador del mundo

Lionel Scaloni, quien recientemente selló oficialmente su continuidad al frente de la Selección Argentina hasta 2026, fue galardonado como el mejor director técnico del mundo en 2022 por lo hecho en la Albiceleste, fundamentalmente con la obtención del Mundial de Qatar 2022. Superó a Carlo Ancelotti, campeón de la Champions League y la Liga de España en Real Madrid, y Pep Guardiola, ganador de la Premier League con Manchester City. "Quiero agradecer a todos, especialmente a los futbolistas que votan. Quiero felicitar a los 26 jugadores que nos llevaron a la gloria, al presidente de la AFA que me dio la oportunidad. A Aimar, Ayala, Samuel, Tocalli, Martín, y todo el cuerpo técnico, que son mis amigos", expresó al recibir el premio. "No hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, a tu país, verlos disfrutando no tiene precio. Lo jugadores han jugado para ellos y estamos eternamente agradecidos. Por último a mi esposa e hijos que están acá, a mi mamá, mi papá y mi familia en Pujato, que gracias a ellos soy lo que soy. Y a todo nuestro país", completó.

Lo que sabemos hace rato: Messi, el mejor de todos

Luego de haber sido el único argentino en el once ideal de FIFPro, Lionel Messi finalmete se quedó con el gran galardón de la noche: recibió el premio The Best al mejor jugador de 2022. La Pulga, que se desempeña en el París Saint-Germain de Francia, fue el capitán de la Selección Argentina que se consagró campeona del Mundial de Qatar 2022, certamen del que fue elegido el MVP. "El premio especial ya fue hace unos meses. Era el más importante y el más deseado. Es un reconocimiento para todo el grupo y por ese trabajo, haber conseguido el Mundial, que es una vez cada cuatro años y solo los elegidos lo ganan y yo gracias a Dios fui un elegido en ser campeón del Mundo", declaró a TyC Sports. "Tengo muchas ganas de ir a la Argentina y disfrutar de lo que va a ser eso. Tengo el recuerdo de haber ido contra Bolivia después de la Copa América que ganamos y estoy seguro de que va a ser peor todavía", concluyó.

Todos los ganadores en los premios The Best

Mejor arquera: Mary Earps (Manchester United - Inglaterra)

Mejor arquero: Emiliano Martínez (Aston Villa - Argentina)

Mejor entrenadora: Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra)

Mejor entrenador: Lionel Scaloni (Selección Argentina)

Mejor hinchada: Argentina

Fair Play: Luka Lochoshvili (Cremonese - Georgia)

Premio Puskás: Marcin Olesky (Polonia)

Equipo ideal femenino: Christiane Endler; Lucy Bronze, María León, Leah Williamson, Wendie Renard; Alexia Putellas, Keira Walsh, Lena Oberdorf; Alex Morgan, Sam Kerr y Beth Mead.

Equipo ideal masculino: Thibaut Courtois; Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Virgil Van Dijk; Kevin de Bruyne, Luka Modirc, Casemiro; Lionel Messi; Kylian Mbappé, Karim Benzema y Erling Haaland.

Mejor jugadora: Alexia Putellas (Barcelona - España)

Mejor jugador: Lionel Messi (PSG - Argentina)





FUENTE: TyC Sports.