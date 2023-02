Shakira ha hablado... sin nombrar un sólo momento a Piqué pero sí hablando de su relación fallida. Otra de sus terapias... Medio año después de hacerse oficial tras una década juntos, la colombiana ha concedido su primera entrevista al programa 'Las estrellas', de México. La artista ha decidido entrar a hablar en primera persona. Sin estribillos como ha ido haciendo el último mes con los mensajes a través de sus canciones, como 'La monotonía', la Session #53 de Bizarrap o la más próxima, 'TQG' con Karol G-.

La artista se ha sincerado al explicar que sigue atravesando un momento difícil. "Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos".

A todo ello, ha añadido lo que se le rompió por el camino. "Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre, yo también soñaba con una familia con un padre y una madre en una misma casa", pero ha asegurado lo que ha supuesto su última experiencia amorosa. "He sido una enamorada del amor y he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día. Cuando una mujer se enfrenta a la vida sale fortalecida".

"Ahora me siento completa. Me siento más fuerte que una leona. Resultado de vivir un duelo, de aceptarlo, de tolerar la frustración. De lo que los sueños se rompen... y ser un ejemplo para mis hijos para ver que se puede sobrevivir", dijo.

"Mis letras son más elocuentes que yo misma, He tratado se ser honesta y utilizar mi música como una catarsis, una terapia. Son más eficaces que una visita a un psicólogo", expresó.

"Una vez salí de grabar con Bizarrap... tras experimentar una traición, un desamor, un vacío, hay que sentir lo que hay que sentir pero también pensar". Y esto "es el resultado de pasar un proceso de duelo. Alguien debería haber tomado una foto de cómo empecé y cómo acabé la sesión. Fue un desahogo para mi proceso de sanación".

Shakira y sus canciones: "Lo contrario de la depresión es la expresión"

Y añadía sobre sus canciones: "Lo contrario de la depresión es la expresión", una frase que sacó de un libro que leyó hace poco y finalmente dijo que ahora es autónoma. "Dependo de mi misma, tengo dos niños y tengo que ser una leona por ellos. Hay que tolerar la frustración, hay que cosas que no salen como uno quiere".

La colombiana seguía. "He superado momentos cabrones" en alusión al inicio de 2023. "Ha si ocun momento de honestidad brutal mío y con mi público. He descubierto grandes amigos. La amistad no sucede a un nivel individual sino de cientos de personas. Me he sentido apoyada por mi público que jamás esperé que fueran a ser claves a levantarme del suelo que estuve mucho tiempo...".

Y por ello, ha proseguido al decir que ha pasado página tras su ruptura con Piqué, confiesa que está "lista para el próximo round" y quiere que el futuro la sorprenda: "Que venga la vida y me muestre qué más hay" afirma con una sonrisa.

El mensaje velado hacia Clara Chía

Es más, ha soltado alguna que otra puya.... Una frase de lo más reveladora que, no sabemos si será un nuevo dardo hacia Clara Chía: "En el infierno hay un lugar para las mujeres que no apoyan a otras mujeres".

