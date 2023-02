Los votos más llamativos y controvertidos de los premios The Best

Lionel Messi se quedó con el premio The Best al mejor jugador del mundo en una gala teñida de celeste y blanco, porque Dibu Martínez resultó seleccionado como mejor arquero, Lionel Scaloni como el entrenador top, y la afición albiceleste como la más apasionada. Y, cuando la FIFA reveló la nómina de votos de los entrenadores y capitanes de las diferentes selecciones, afloraron las sorpresas.

La Pulga encabezó el listado; detrás quedaron Kylian Mbappé, Karim Benzema, Luka Modric y Erling Haaland. Julián Álvarez surgió en séptimo lugar. Ahora bien: ¿a quién votó el capitán argentino? ¿Y los rivales a los que eliminó en la gran gesta? ¿Alguno no contempló siquiera al Balón de Oro del Mundial? Aquí, las perlitas del desglose.

Messi eligió en su top tres a Neymar, Mbappé y Benzema. Es decir, entre sus compañeros de equipo, el corazón lo llevó a volcarse por su amigo el brasileño. Thiago Silva, capitán de la Verdeamarela, también respaldó a Ney; Messi apareció en el segundo escalón de sus preferencias. El egipcio Mohamed Salah directamente pateó el tablero: no consideró a Messi y puso primero a Vinicius junior. Lo siguieron Kevin De Bruyne y Achraf Hakimi.

No fue el único que omitió al atacante del PSG. Por ejemplo, Dominik Szboszlai sufragó por Erling Haaland como cabeza de su terna, junto a Karim Benzema y Mbappé. el mismo camino siguió el marcador central Pepe, de Portugal, que optó por Kiki, Modric y Benzema. ¿Qué hubiera hecho Cristiano Ronaldo?

Quien no se vengó por perder la final fue Hugo Lloris, arquero y ex capitán de Francia. Él sí votó a Messi, aunque como tercero, detrás de sus compatriotas delanteros. Virgil van Dijk, líder de Países Bajos, no tomó en cuenta la batalla de los cuartos de final en Qatar: lo seleccionó primero.

¿El resto de los rivales de la Celeste y Blanca en el Mundial? El capitán de Arabia Saudita se quedó con Messi, mientras que el DT Herve Renard optó por Mbappé como 1. En México, Héctor Moreno fue con el argentino, mientras que José Jaime Ordiales Domínguez, reemplazante interino del Tata Martino antes de la asunción de Diego Cocca, fue con la Tortuga francesa. En Polonia, Lewandowski no mostró el rencor de ediciones pasadas y se quedó con la Pulga.

El DT autraliano puso a Messi tercero, pero el capitán, el arquero Matthew Ryan, lo elevó al pedestal. Luka Modric, de Croacia, se pagó a su compañero Karim Benzema, pero segundo ubicó a Leo.

Julián Álvarez también tuvo sus fans: lo subieron al trono el entrenador y el dueño de la cinta de Gabón, el DT de España Luis de la Fuente, el orientador de Botswana y el periodista de Liechtenstein. Lionel Scaloni lo puso segundo, detrás del astro rosarino. Y tercero ungió a Modric.

En los entrenadores, Messi fue mucho más seleccionado que entre los jugadores, lo mismo que en los periodistas. Y en el público directamente arrasó. Además, fue el único argentino en el Equipo Ideal de 2022. A los 35 años, el delantero no se baja de la cima del fútbol mundial.

FUENTE: Infobae.