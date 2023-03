El discurso de la Gobernadora ante el Pueblo de Santa Cruz, marcó los principales logros de sus dos gestiones en términos sociales y productivos orientadas por una estrategia política de planificación a corto, mediano y largo plazo. Destacó el orden en las cuentas públicas, el desarrollo energético y el crecimiento del empleo privado de la mano de la minería, el petróleo y el turismo. “Esa es la política pública, no la de las trenzas, ni el oportunismo, o la especulación”.

Tres de los ejes centrales de su alocución se basaron en la importancia de:

- Mantener el orden en las cuentas, pandemia por medio, es un gran logro que costó mucho y debemos cuidar para poder alcanzar la sustentabilidad interna, desde un Estado activo y promotor como mejor garante del desarrollo y crecimiento de los Santacruceños y Santacruceñas. Debemos mantener el equilibrio fiscal porque es nuestra autonomía como provincia, haciendo especial énfasis en el desarrollo productivo con inclusión social dando respuesta a los más vulnerables.

La Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales son nuestro orgullo. Ambos bienes públicos han logrado la conciliación de la deuda por diez mil millones de pesos, pagar a los jubilados el día 24 y a los activos el primer día del mes.

La Caja de Previsión Social para el modelo neoliberal tiene déficit sí, es verdad, lo vemos financieramente, pero para nosotros es inversión social y un aporte para quienes construyeron y construyen día a día esta provincia y eligen vivir en Santa Cruz. Federalismo Real.

Este año seguiremos trabajando tal como lo expresamos en el presupuesto 2023 de $ 412.812.357.500 millones de pesos en nuevos proyectos, la continuación de los ya implementados, inversiones de capital y el funcionamiento institucional.

Hagamos un poco de memoria que siempre hace bien.

Cuando asumí como gobernadora tenía un altísimo déficit financiero. En ese momento lo ejemplifique con esta frase,

"era no poder vivir con el sueldo, no tener acceso a las necesidades básicas, comida, vivienda, tener deudas con el banco, con el almacén del barrio, con la tarjeta de crédito, la luz, el agua, internet, pago inmobiliario, etc.

La transformación que hicimos juntos de la provincia empieza a tomar volumen a partir de 2018, una vez cubiertas las deudas que al inicio de la gestión debimos afrontar y también por la consolidación de la conducta fiscal. ¿Algunos decían que éramos inviables, recuerdan? Macri y muchos medios compraron este discurso.

Ese cambio se dio con una buena administración, pero quizá lo más importante con estrategia política. Nuestro reto como gobierno y comunidad fue y debe seguir siendo ser capaces de ver más allá de los obstáculos, para darle a Santa Cruz lo que esta tierra merece para eso planificamos desde una política de corto, mediano y largo plazo. Fue así que con el esfuerzo de todas y todos nos fuimos transformando en viables, y hoy podemos decir ocupamos el primer lugar con respecto a otras provincias en responsabilidad y equilibrio fiscal en relación con el producto bruto geográfico, porque tuvimos la capacidad de generar incentivos para estimular inversiones para este presente, construyendo para las futuras generaciones. Esa es la tarea de gobernar la que toma decisiones estratégicas, la que tiene ideales, la que respeta y construye derechos. Esa es la política pública no la de las trenzas, ni el oportunismo, o la especulación.

Los recursos esta tierra los tiene. Sabíamos que éramos y somos Tierra de oportunidades. El turismo, la minería el desarrollo agro- técnico, los hidrocarburos, la pesca, y sobre todo la Energía.

Santa Cruz nos une, para nosotros no fue un slogan más, desde el "Acuerdo Social" abrazamos a nuestra provincia cuando estaba en caída libre con un estado institucional de fragilidad.

Apenas asumí la función y esto hoy ya es anécdota, se puso en marcha un juego para destituir a esta gobernadora. Nunca fuimos tan visitados por los medios nacionales, venían a cubrir conflictos que sucedían en nuestra provincia para magnificarlos. No olvidemos que dos presidentes no afines al gobierno del ingeniero Macri eran orgullosamente de esta tierra.

Sin querer victimizarme, todos y todas sabemos qué fue así. Fuimos acosados y discriminados en un juego de perversidades por aquellos que ojalá no detenten el poder nunca más.

Ante ese juego perverso, y un clima social de violencia que ya se venía sembrando, propusimos un "acuerdo social santacruceño. Y lo hicimos desde el camino del diálogo, el. único capaz de reconstruir los lazos, porque desde el trabajo en común no hay imposibles para quienes apuestan a las transformaciones.

Por eso quiero agradecer a todas y todos los que participaron, a los que confiaron y que aún siguen aportando, con diferencias y coincidencias, desde el campo gremial, político y social. El camino que nos tocó fue de reconstrucción y así, con mucha energía se fue cambiando la realidad en el día a día, para sentar las bases de la transformación que nos permiten crecer, sirviendo siempre a los intereses del conjunto. La primera bisagra que permitió del cambio en nuestra provincia, como decía, fue:

*El Acuerdo Social Santacruceño.

*Otro fue la creación de la ASIP. que nos permitió fortalecer la recaudación.

*Otro Hito fue la creación del Fondo Fiduciario UNIRSE de responsabilidad social empresarial en la minería que fue

*absolutamente innovador en el país y muy reconocido en el mayor Foro Internacional sobre Minería en Toronto-Canadá.

-Obras públicas y proyectos a futuro

A nivel de obras públicas seguiremos con el Plan presentado en el presupuesto anual y en lo digital estamos trabajando para lograr la conectividad con las obras planificadas con ARSAT lo que nos permitirá cerrar el anillo y a través de la capilaridad tendrán acceso a Internet de buena calidad todos las y los ciudadanos santacruceños. En los próximos meses pondremos en acción nuevas tecnologías digitales, como:

1.- Billetera virtual

2.- AONI, que esta Honorable Cámara aprobó por ley.

3.- Iniciaremos también progresivamente en el curso de este año el uso del sistema de expedientes de gestión documental electrónica con el que alcanzaremos la digitalización plena. Cuidaremos el planeta ahorrando papel y ganaremos tiempo sin tener que llevar y traer expedientes.

4.- En Abril a estarán en marcha 8 estaciones digitales terrestres de ARSAT para nuestra TV abierta, y gratuita incluidas en este número las tres existentes y gratuita y las cinco restantes para el mes de mayo.

Pensando en la planificación temprana, estamos trabajando con el CFI en un aporte concreto para nuestros municipios desde el 2016, los estudios que permiten y permitirán hacer uso de los lineamientos estratégicos para su desarrollo. Se han concluido en 10 municipios y una comisión de fomento.

Faltan 5 Municipios y Cuatro Comisiones de Fomento.

*Estamos definiendo los lineamientos técnicos, del uso sostenible de los Recursos Hídricos, Generando información biológica e hidro-ambiental

*Otro desafío es tener un plan de Desarrollo Turístico Sostenible e Inclusivo del Noroeste de la provincia de Santa Cruz", y " de Articulación Turística para la región Litoral de la provincia.

*Otro avance fue la creación del Ministerio de la Igualdad y la integración.

En concreto quisiera que los santacruceños y santacruceñas puedan internalizar que cuando trabajamos juntos no hay adversidad que nos pueda quitar la esperanza, así como entendimos en los momentos más críticos no era tiempo para la pelea inútil, trabajar, crear, organizar; recuperar nuestro sentido de pertenencia con el que abrazó Néstor esta tierra, nuestra provincia.

Con más de 60 años de vida institucional los desafíos fueron y son permanentes y más en estos 40 años de democracia ininterrumpida. Hoy estamos iniciando un año electoral donde los y las que ejercemos por decisión propia construir desde la política debemos estar a la altura de lo que nuestra gente en Santa Cruz merece.

Tengamos como digo siempre, un debate político inteligente, con calidad institucional que las diferencias sean aportes y no descalificaciones o chicanas, como parte de la politiquería barata.

Alguien ha dicho, aquellos que se la pasan criticando todo es porque no saben vivir su propia vida y con agresiones muestran su ignorancia. Como dice el refrán "con la lengua se tropieza más seguido que con los pies".

Sigamos entonces proyectando una Santa Cruz con planificación, estrategia creativa y sobre todo dirigentes con coraje. Basta de disputas estériles, trabajemos con hechos concretos.

Por eso quiero darles un mensaje especial a nuestros y nuestras legisladores nacionales pertenezcan al partido que pertenezcan. Les pido por favor que jueguen para Santa Cruz, tengan coraje, votando lo que le conviene a nuestra provincia. El pueblo de Santa Cruz los necesita, defiendan los intereses de la provincia no sostengan sistemas que nada tienen que ver con la actitud madura y valores éticos que debe tener un legislador.

Necesitamos propuestas coherentes con sostenibilidad económica, social, ambiental y política. Trabajemos para una provincia rica, pero con alma, su historia pionera así lo reclama.

Por último, quiero darles algunos datos de interés de actualidad que hacen a los logros alcanzados a nivel nacional.

-Datos: Logros y objetivos alcanzados

Hoy Santa Cruz es:

*Una de las provincias menos endeudadas del país con una autonomía fiscal superior también a la media del país que la coloca en primer lugar, algo impensado en 2015. Como dato de las 5 provincias más endeudadas 4 están gobernadas por la oposición.

*Además, en la balanza comercial, que es un indicador que mide la relación entre las exportaciones y las importaciones según datos de la CELAC alcanzamos el 5to lugar y la CABA que quiere más coparticipación tiene en ese sentido el peor déficit comercial del país, pese a que, en la distribución efectiva de recursos, es decir su coparticipación aumentó un 548% tal lo demostrado por el Instituto Argentino de Análisis fiscal en enero del 2022.

*Ocupamos también el primer puesto, junto a Córdoba, por haber facilitado la gestión a través del índice de Simplificación Tributaria, que les facilitó a los clientes los trámites de oficio.

*Es importante destacar que hoy Santa Cruz está entre las provincias que generaron mayor empleo privado.

*También tenemos la única fuerza a nivel Nacional (incluyendo las fuerzas federales) que cuenta con normativa en materia de promoción de la igualdad de géneros en las

Fuerzas Policiales y de Seguridad.

*El IDH que mide el índice de desarrollo humano en la Argentina calculando esperanza de vida, educación e ingresos, nos coloca en cuarto lugar, siendo el primero la Caba ciudad que tiene los recursos más altos del país.

*La deserción escolar que en 2017 era del 14% y hoy se redujo a menos de la mitad, el 6%.

*La mortalidad infantil, es la más baja en este último año en la historia de Santa Cruz.

Fuente: AMA Santa Cruz