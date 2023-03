Se vienen los Premios Oscar 2023: todo lo que tenes que saber

Los Premios Oscar están cada vez más cerca y hoy la Academia anunció la primera tan de presentadores para uno de los premios más importantes de la industria.

Riz Ahmed, ganador del Oscar al cortometraje de acción en vivo del año pasado, Emily Blunt, la ocho veces nominada Glenn Close, las ganadoras del Oscar Jennifer Connelly y Ariana DeBose (que ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto). el año pasado), el ganador del Oscar Honorario Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, el ganador del año pasado como Actor de Reparto Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, el ganador del Oscar Questlove, Zoe Saldaña y Donnie Yen todos estarán en el escenario de los Oscar.

¿Cuándo será la entrega de los Premios Oscar 2023 y dónde se podrá ver?

La gala de los Premios Oscar 2023 se celebrará el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Se podrán ver en TNT, TNT Series y HBO Max.

Jimmy Kimmel será el presentador por tercera vez en su carrera. El famoso cómico y presentador volverá a tomar las riendas de la transmisión de los Oscar de 2023 después de haber sido maestro de ceremonias de las ceremonias de los Premios de la Academia de 2017 y 2018.

Películas como The Fabelmans, Everything Everywhere All at Once, Women Talking, Tár y The Banshees of Inisherin ya han surgido como posibles contendientes en la carrera de este año.

La cobertura de TNT y HBO Max comenzará con el pre-show PUNTO DE ENCUENTRO, conducido por Heisel Mora y Anais Castro, analizando pronósticos, los glamorosos looks de las celebridades y los detalles más exclusivos de esta velada única.

Por su parte, Axel Kuschevatzky y Lety Sahagun tendrán acceso especial a la alfombra roja en Los Ángeles, palpitando junto a los artistas nominados toda la emoción de la celebración.

Además, una vez finalizada la transmisión, tanto la ceremonia de premiación como el pre-show, podrán volver a disfrutarse en HBO Max durante 3 días.

FUENTE: Ámbito.