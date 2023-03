María José Olmedo: "Estamos ocupando prácticamente todo lo que es la minería"

En este sentido, y en el marco del Día Mundial de la Mujer Trabajadora, el programa de radio EL MEDIADOR, el cual se transmite por Tiempo FM 97.5, dialogó con María José Olmedo, quien es una trabajadora minera y que explicó a este medio que “yo trabajo en el Cerro Vanguardia hace 16 años. Yo en esa época, cuando entré, pertenecí a la segunda camada de mujeres que estaban en la minería que, en realidad, en esa época era muy poca la mujer que entraba y como que quedaban sorprendidos”.

María contó que trabajó durante 10 años en el área de equipos pesados, en donde manejó motoniveladoras, camiones y retroexcavadoras: “Hace seis que sigo lo que es minería, pero ya en la parte de las oficinas”, añadió.

Al ser consultada por este medio acerca de cómo fue su experiencia personal al adentrarse en un ámbito que, durante décadas, fue percibida como una labor netamente masculina, María expresó que “cuando ingresé era todo nuevo, tanto para nosotras como para ellos el ver una mujer. Sin embargo, tuve la suerte de tener siempre el mismo grupo de gente muy buena que me fue enseñando el día a día -hasta el día de hoy- no tuve nunca problemas y, gracias a Dios, fueron pasando los años y se fueron incorporando cada vez más las mujeres a la minería. Actualmente hay mujeres en todos los rubros: mantenimiento, topografía, geología, y estamos ocupando prácticamente todo lo que es la minería y no sólo en Cerro Vanguardia, sino en las otras mineras también”.

La trabajadora minera se refirió a la docuserie denominada “Mujeres Mineras” que cuenta la labor de las mujeres mineras en la provincia de Santa Cruz y opinó que le “encanta, porque son mujeres muy luchadoras, se han arriesgado y les gusta lo que hacen y cada vez le ponen más empeño para seguir subiendo y aprendiendo muchas cosas más en lo que respecta a la minería”

“Después de la pandemia, empezamos a hacer un régimen de 14 días -antes teníamos de 7 días- y convivimos 14 días, es como tener otra familia. Pasas cumpleaños, cosas lindas, cosas tristes y muchas dejan sus hijos por 14 días para que tengan bienestar”, concluyó.