En este sentido Ricardo López, presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, dialogó con el programa de radio EL MEDIADOR, el cual se emite por Tiempo FM 97.5 y expresó que la expectativa ante este evento de tal magnitud “es muy grande, y se está cumpliendo. En las previas, siempre uno piensa que se va a llenar y también está con el temor a que pase pero ya está, ya es un hecho, ya estamos sobre la fecha”.

Al referirse a si este tipo de evento significará también un gran beneficio en lo que respecta al rubro gastronómico, López señaló que “en el rubro gastronómico, seguimos con la expectativa porque estamos esperando que la gente llegue acá y ya vamos a ver. Calculamos que vamos a estar con las mesas llenas”.

Al ser consultado sobre si -hasta el momento- se puede calcular un porcentaje aproximado de la ocupación hotelera que hay en la ciudad de Río Gallegos ante el próximo comienzo del Turismo Nacional, el presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos señaló que “nosotros estamos chequeando continuamente las ocupaciones y hay hoteles que ya están al 100% ocupados por los equipos o por el turismo. pero hay plazas que se van ocupando con el transcurso de las horas. Hasta el momento hay plazas, no puedo hablar de un porcentaje disponible porque las reservas se están haciendo de forma muy ágil. En Río Gallegos hay 1700 plazas en total”

López se refirió a la disponibilidad que hay actualmente en el sector hotelero y explicó que, “en realidad, todavía no ha habido una apertura de nuevos hoteles, se ha ido incrementando el la disponibilidad acomodamiento de camas en los hoteles que estaban funcionando y se han reabierto sectores pero no ha habido apertura de nuevos hoteles. Hasta anoche, todavía había hoteles que tienen plazas disponibles, tanto en 4, 3 y 2 estrellas”

“Un evento de estas características mueve un número muy importante de gente. Sabemos que el público fierrero se encierra en el predio y prefiere el folklore de pasarlo ahí adentro todo el fin de semana pero otro porcentaje quedan con la tarde libre y salen a conocer la ciudad donde se hace el evento. La expectativa es muy grande por la cantidad de gente que está reservada, la ciudad de va a ver colmada de turismo y eso se ve en la gastronomía y en el comercio”, agregó.

Aquellas personas que deseen reservar un lugar en los hoteles de la ciudad pueden “utilizar las plataformas habituales o comunicarse con los hoteles a través de las líneas directas” para poder presenciar uno de los eventos automovilísticos más grandes de la Argentina.

Al ser consultado por este medio acerca de las tarifas que existen en los diferentes establecimientos hoteleros, López explicó que “las tarifas de los hoteles dependen de la categorización de los mismos y se van actualizando dos veces al año, aproximadamente, depende también del año, a veces varían. No es una actualización continua, por eso la tarifa de los hoteles de Río Gallegos está por debajo de la tarifa de los hoteles de otras localidades. Esto se debe a que no somos la ciudad turística que pretendemos ser y no es algo pretencioso, sino algo en lo que se está trabajando y la ciudad viene cambiando a grandes pasos, lo que la hace cada vez más atractiva y hace que el turista tenga más opciones o se den a conocer las que ya estaban pero no se les dio la suficiente importancia”

Al referirse a las gestiones que se realizarán en la proximidad desde el área en donde es titular, López señaló que “estamos arrancando con la organización de nuestro habitual “Gallegos Come” y todo lo que son capacitaciones, asesoría en la parte contable y las distintas funciones que cumplimos"; finalizó.