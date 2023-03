En este marco Delfina Brizuela, directora de Políticas de Género de la Municipalidad de Río Gallegos, dialogó con el programa de radio EL MEDIADOR, el cual se emite por Tiempo FM 97.5, y explicó que “ayer en el Teatro Municipal se hizo la presentación de dos dispositivos que son “Hablemos para sumar” -que es para las personas que son víctimas de violencia- y también “Construyamos nuevas masculinidades” que son para las personas que ejercen violencia. Estos dos dispositivos que se van a llevar adelante por diferentes profesionales que se estuvieron preparando durante todo el año pasado para poder encabezarlos y también para lo que va a ser la intervención del abordaje primario para las personas víctimas de violencia por razones de género, teniendo en cuenta que el Municipio desde la Secretaría de Niñez -a través de la Dirección de Políticas de Género- nos vamos a acercar a la guardia local para poder trabajar todo lo que es la temática, llevarla adelante y poder realizar un abordaje que sea lo más complejo posible e interdisciplinario para poder ver cada una de las situaciones que se nos presenten y después realizar las derivaciones correspondientes a cada ente que sea competente”.

Al ser consultada por este medio sobre la jornada del día de ayer, en donde se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, al igual que si aún falta hacer mucho trabajo en lo que respecta a políticas de género desde el área que encabeza, Brizuela expresó que “ayer fue un día de lucha por todo lo que conquistamos y por lo que falta conquistar. Creo que hay que seguir trabajando para que, entre todos y todas, sigamos construyendo redes para poder abordar todos los tipos de situaciones que presentan y eso no lo hace ni un área, ni un Municipio ni un ente solo, sino que lo tenemos que trabajar en conjunto como sociedad para que podamos construir -entre todas y todos- una sociedad más libre, más igualitaria, con la misma igualdad de oportunidades y menos violencia y discriminación”.

Para finalizar, la directora de Políticas de Género del Municipio se refirió a los avances alcanzados desde su área en comparación a las gestiones anteriores y señaló que “venimos de una gestión que violentaba y discriminaba a las diversidades y disidencias. Yo lo viví en el Concejo, cuando trajeron a personas para disertar sobre la violencia de género y se les reían en la cara, cuando se nos burlaban, cuando me presenté en el Concejo Deliberante y fui con el presidente de ese entonces y le presenté un proyecto para poder revertir ese tipo de situaciones y de conceptos erróneos que estaban brindando y me dijeron que no, y todos los concejales que estaban en ese momento - que eran de Cambiemos- votaron en contra y lo mandaron a archivar. Hoy, desde el Municipio de esta gestión se trabaja desde políticas públicas implementadas como la creación de la jefatura de diversidad y disidencia, un consultorio inclusivo, una consejería con testeos gratis de VIH e ITS, capacitaciones continuas, la aplicación de la Ley Micaela en el Municipio, etc”, concluyó.