Ademys convocó a un paro docente por la ola de calor

"Mañana vamos a llamar a una medida, la vamos a estar considerando esta mañana junto con grupos de familias y centros de estudiantes que están tomando o adoptando la misma medida ante la inacción por parte del Gobierno en una situación de emergencia como la que estamos viviendo", expresó.

En diálogo con Antonio Fernández Llorente en el programa Sin Relato que se emite por La990, señaló además: "Venimos rechazando la posición absurda de la ministra (no quiere suspender las clases) que no tiene con qué sostener lo que dice. Estamos todos de acuerdo con el tema de ir a clases, pero la infraestructura de la ciudad de Buenos Aires no está preparada para el calor. Esta semana fue que hubo una infinidad de denuncias por escuelas sin ventiladores".

"Lo más grave es que, cuando hubo cooperadoras que quisieron llevar un ventilador, no se les permitió colocar esos artefactos", añadió, a la vez que dijo: "La única medida que tomó el Gobierno fue distribuir una botellita de agua, ellos dicen de agua fresca, pero llega a las 8 de la mañana para niños que están de 8 a 16:15 en la escuela y a las 10 ya no es agua fresca".

En tanto, manifestó: "En las escuelas públicas en la Ciudad de Buenos Aires no están dadas las condiciones y, ante esta ola de calor en estos dos días tan fuertes, hemos decidido hacer asambleas en las escuelas para mañana hacer un paro para cubrir estos dos días".

"Recibí comunicados de centros de estudiantes que se sumaron a una medida que también impulsan sectores de familia, de no llevar a los chicos estos dos días porque el Gobierno no tomó medidas que puedan hacer que los niños y trabajadores podamos estar en lugares con condiciones mínimas", aseveró

Finalmente, le apuntó a Acuña: "Es una ministra que no escucha a docentes y comunidades educativas. Si alguno de estos sectores expresa alguna crítica, la respuesta es implementar sumarios o castigos administrativos. Tiene una gestión totalmente agotada, es una negacionista por excelencia".







FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS