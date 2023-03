Una vez finalizado el partido, el defensor de 37 años hizo un mea culpa en diálogo con ESPN aunque no sin contextualizar la acción. “Me queda mucha bronca. Uno se tiene que hacer cargo y lo hago”, arrancó, antes de explayarse. “No estamos en una situación como para cometer este tipo de errores, con la edad que tengo, siendo el capitán del equipo, y necesitamos ganar. Me da bronca”.

Sin embargo, Goltz también fue duro contra Nicolás Lamolina, a quien acusó de tener planteos contradictorios dentro de la cancha que, según él, propiciaron la confusión que lo hizo agarrar con tranquilidad la pelota pensando que no estaba en juego.

“El árbitro me dice que no siempre tiene que tocar el silbato (para reiniciar el juego) pero previamente nos había vuelto atrás jugadas porque no había dado la orden. Entonces no entiendo”, se quejó.

“En mi caso voy con la cabeza pensando en que la voy a agarrar y justo Nacho mueve la pelota. Y la agarro. No había sentido el silbatazo tampoco. Y me enoja porque no estamos en condiciones como para regalar este tipo de cosas. Soy bastante grande como para asumir si fue un error mío”, añadió antes de volver a caerle a Lamolina.“(El árbitro) No dio la orden, eso sí. Él dice que no siempre es necesario pero en muchas jugadas volvió para atrás. Además se lavó las manos en una amarilla que tenía que sacarle a uno de los laterales de Independiente, no cobró penales… Es lo que sentí desde adentro de la cancha”, hizo catarsis Goltz.

FUENTE: DIARIO OLÉ