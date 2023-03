Caso "Cokito" Oyarzo: "Cambia sustancialmente el curso de investigación"

En la jornada de este domingo, durante el izamiento dominical, la familia de “Cokito” Oyarzo pidió justicia y el cambio de carátula. Así lo informaron por medio de un comunicado en el cual manifiestan que se presentaron como querellantes y son representados por los abogados Karen Cader Mellado y Matías Solano.

El caso de Rodrigo Cokito Oyarzo, el joven mecánico que murió en un choque en la ciudad de Río Gallegos, generó una conmoción en la capital provincial porque uno de los vehículos involucrados era conducido por un inspector de Tránsito Municipal.

Vale recordar que el choque se produjo el domingo 26 de marzo durante la madrugada donde el joven mecánico iba a bordo de un Volkswagen Gacel y fue embestido por una Ford Ranger guiada por Jorge Vera, un trabajador comunal, en la esquina de la avenida San Martín y Belgrano. Este incidente puso los ojos de toda la ciudad en el área de Tránsito porque se presume que se trató de una persecución ilegal que las autoridades municipales estaban realizando en otra punta de la ciudad en busca de otro rodado.

Más detalles brindó el Dr. Matías Solano, abogado de la familia Oyarzo, dialogó con EL MEDIADOR quien explicó “nosotros hicimos una solicitud de cambio de calificación legal, el juzgado hizo lugar a eso, el día sábado se tomó declaración al único imputado en vista de esta de solicitud. Nos parece positivo que desde la introducción se empiece a investigar este delito”.

Y continuó Solano: “Como querellantes está el papá y la mamá, así como también todos los hermanos de Rodrigo Oyarzo”. ”Estamos trabajando en esto, no puedo decir quien tiene que estar detenido”.

Al respecto, Solano sostuvo sobre el cambio de carátula que “es otro tipo de delito y otra calificación penal, cambia radicalmente porque es un delito de gravedad con una escala penal de 25 años, cambia sustancialmente el curso de investigación”.

“Nosotros estamos evaluando si hay otra participación delictiva, de ahí a estar detenido alguien más o no es otra cosa, nosotros evaluamos la posible participación de otras personas, esto lo estamos trabajando y evaluando”, remarcó el abogado.

“Como querellantes tenemos acceso a todo el expediente, por el momento en el que estamos preferimos no dar detalles. No queremos generar ninguna interferencia ni entorpecimiento de la investigación, por lo que no hablaremos de las pruebas que hay”, concluyó.