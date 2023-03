Subasta por la quiebra de Lucaioli: “No estoy de acuerdo con los tiempos que maneja la justicia”

Según lo resolvió el Juzgado de Primera Instancia N° 2 de Río Gallegos, el próximo 27 de marzo, se realizará la subasta pública de todos los electrodomésticos, muebles y productos que tenía la sucursal local de la empresa Lucaioli a la hora de cerrar sus puertas. Lo cierto es que ya pasaron casi cuatro años para que esto sucediera. La gran duda de la comunidad es ¿a qué se destinarán estos fondos recaudados en la subasta?

Vale recordar que el pedido a la justicia Federal fue realizado por el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) en abril de 2019. Ante el pedido se dispuso el inventario de los bienes de la sucursal Río Gallegos. Ahora se anunció el remate de dichos bienes para garantizar el pago a los trabajadores.

En este marco, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva, dialogó con EL MEDIADOR, y sostuvo “cuando pasan este tipo de situaciones se hace esto, es lo mismo que pasó con Garbarino, todavía esperando que la justicia se expida”.

“Los trabajadores están esperando el remate, eran como nueve trabajadores, pero no todos iniciaron la demanda. Hay una cuestión que desconozco porque se manejan con abogados”, explicó.

“Capaz que hay más problemas para determinar todo esto. Los jueces se toman el tiempo que consideren necesario”, consideró Silva y agregó “a mí no me notificaron y no tienen la obligación de hacerlo, seguramente se habrá publicado y se debería de decir lo que se va a rematar. Hay un tiempo legal para este remate”.

“No estoy de acuerdo con los tiempos que maneja la justicia”, finalizó el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio.