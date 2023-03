Martin Bocco: “Con el PRO vamos a presentar candidaturas en todos los niveles"

En estudios, estuvo presente Martin Bocco, empresario hotelero de la localidad de El Calafate quien dialogó con EL MEDIADOR sobre el Encuentro Regional que se lleva adelante en Río Gallegos. “Es interesantísima la propuesta que se armó desde Buenos Aires, estuvimos hablando sobre gastronomía y hotelería, es uno de los temas que conoce. En el transcurso del día va a haber temas de la mujer, la industria y temas internacionales”.

Este encuentro regional se lleva adelante en el Hotel Patagonia, en Río Gallegos, donde productores y referentes santacruceños participan de un encuentro regional con autoridades de la ciudad de Buenos Aires y parte del equipo de Horacio Rodríguez Larreta.

“Hay muy buenos expositores, es interesante que la población pueda interiorizarse sobre estos temas. Me gustan los espacios del PRO para trabajar, el PRO estuvo muy activo y en el 2022 tuvimos elecciones internas y elegimos autoridades, nos reunimos con el presidente de nuestro partido”.

Respecto al PRO en Santa Cruz, enfatizó: “Tenemos tres precandidatos a presidente de la Nación. María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Nosotros vamos a presentar candidaturas en todos los niveles. Ya no es un partido intervenido”

Luego, hablo sobre su lugar de cara a las próximas elecciones: “Martín Bocco está preparado para ir hacia adelante con las candidaturas, mis ambiciones son participar en lo ejecutivo o legislativo”.

El Encuentro Regional se lleva adelante en el Hotel Patagonia de Río Gallegos y remarcó: “Vamos a estar recorriendo en Río Gallegos, la cuenca y terminamos con los equipos del PRO en el Calafate”.

“Una de las invitadas fue Roxana Reyes, quien participó de este encuentro. Yo participe como hotelero y se habló mucho de la conectividad, sobre cueva de las Manos, Bosques Petrificados, todo lo que es la pesca, Los Antiguos. Nosotros tenemos dos aeropuertos en el sur, pero tenemos que tener uno en el Norte”, comentó.

En otra línea, Bocco afirmó: “Hay mucho por hacer en la provincia, tengo muchas ganas de seguir en la política e invirtiendo en la provincia”.

Prosiguió: “Tuve la suerte de trabajar con Patricia (Bullrich) y Rodríguez Larreta, Patricia es el cambio necesario en el país, yo he participado en actividades y me sorprendió la estrategia que tiene para desembarcar en el país. Yo pido que la sigamos, a esta provincia vino tres veces Patricia, cuando armé el partido en el 2014 ella con el viento caminaba las calles, es una luchadora desde hace tiempo y me dio libertades para gestionar”.

Por último, hablo sobre cómo esperan recibir la gestión en caso de que el PRO gane las próximas elecciones: “Ojalá entreguen de la mejor manera posible el país, yo potenciaría el PreViaje, los demás puntos pido que les vaya bien, queremos bajar los tres dígitos de la inflación”.

“El radicalismo nos está mirando muchísimo porque está viendo que figuras y gente con nuevas ideas, queremos que el joven no se vaya del país”, cerró.

Agenda

Lunes 20 de marzo en el Hotel Patagonia.

Mesa de turismo y gastronomía de 09:00 hs a 10:30 hs

Mesa de "Ellas Lideran" de 11:00 hs a 12:30 hs

Mesa de Agro e Industrias de 14:30 hs a 16:00 hs

Mesa de Inserción Internacional para el desarrollo de 16:30 hs a 18:00 hs