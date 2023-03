Dirigiéndose a los asistentes, el jefe de Estado les instó a "que no pierdan el aliento, que perciban y que vean. Porque ese desaliento atenta directamente contra la credibilidad de la política. Y todos sentimos que todo lo que pasa es culpa de la política. Pero les pido que reflexionen porque, en medio de tanto barullo, hay dos miradas de país".

"La política hace mucho barullo, es verdad, y yo trato de cerrar mis oídos al barullo de la política y trato de escuchar el murmullo de la gente", dijo Fernández. "Teníamos que hacerle frente a una deuda que nunca se debió haber tomado, tuvimos una pandemia, una guerra, una sequía", enumeró en su discurso.

Y volviendo a criticar a la oposición, agregó: "Los que dicen que no se deben construir hospitales porque no hay médicos, que las universidades sobran porque los hijos de los pobres no estudian, esos nos quitan el aliento, pero no se dejen desalentar".

"No somos todos los mismos, a nosotros el dolor del otro nos duele, a nosotros la falta de estudios del otro nos duele, a nosotros la salud no atendida del otro nos duele, y para otros es un problema del mercado. No somos lo mismo", insistió.

El jefe de Estado inauguró un edificio de la Escuela de Ciencias de la Salud, el primero que entrará en funcionamiento en el nuevo campus de la Universidad Nacional del Oeste, y que beneficiará a 6.500 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería.

Al recordar que este lunes se cumplían tres años de las medidas de aislamiento social para evitar la circulación y contagio del COVID-19, el Presidente destacó que, desde entonces, se está "poniendo en pie y mejorando el sistema de salud de Argentina, educando enfermeros y enfermeras para que puedan brindar en la salud pública la atención a cada argentino y argentina que lo necesite".

En ese sentido, recordó que desde el oficialismo envió al Congreso el proyecto de Ley de Enfermería "para reconocer la carrera como licenciatura, porque los y las enfermeras no son personal administrativo, son profesionales de la salud, y eso es ponerlos en el lugar adecuado por el servicio que brindan".

El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Educación, Jaime Perczyk; la intendenta de Merlo, Karina Menéndez; el rector de la UNO, Roberto Gallo; y el presidente del Grupo Banco Provincia, Gustavo Menéndez.

La obra, que forma parte del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, demandó una inversión de 344 millones de pesos que contó con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El edificio se destinará a los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, una carrera que viene expandiendo la matrícula desde su creación, en 2012.

El Programa Nacional de Infraestructura comprende la ejecución de 167 intervenciones que benefician a más de 1,5 millón de estudiantes y docentes en todo el país con una inversión de más de 50.060 millones de pesos.

