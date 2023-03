Ahora, después de dos caídas en fila que no estaban en los papeles, el panorama es muy distinto. El clima en La Bombonera expuso a las claras la disconformidad de los hinchas tanto con los jugadores como con el propio Ibarra, que empieza a caminar por la cuerda floja.

Ibarra sigue siendo el técnico de Boca: dirigirá ante Olimpo

La preocupación que ya se vivía puertas adentro tras los bajos rendimientos del equipo en las últimas semanas, alcanzó su punto cúlmine en la noche para el olvido contra la Gloria en Brandsen 805. Por eso, ahora el escenario en relación a la continuidad del DT ya no es el mismo que hace algunos días atrás.

"Partido a partido", es la frase que por estas horas merodea el predio de Ezeiza cuando se habla sobre el futuro de Ibarra en el cargo. Ya no tiene margen de error y la cita del próximo sábado contra Olimpo, en el debut de Boca por la Copa Argentina, será una medida de fuego. De hecho, la información indica que ante un inesperado traspié con el elenco que milita en el Federal A, lo más probable es que se le abran la puertas de salida al entrenador. Incluso ganar tampoco sería garantía de continuidad.

Si se da la "lógica" y Boca sortea a Olimpo, continuaría como DT pero con la misma premisa: será evaluado cotejo a cotejo. En el club entienden que la situación ya trasciende a los malos resultados del momento, es decir, que el problema es más profundo. Hace meses que el conjunto de La Ribera no encuentra el rumbo y se repiten los mismo errores, por lo que la paciencia de la dirigencia se está acabando: si no ven una mejoría en breve, Ibarra será destituido y buscarán un nuevo técnico.

Cómo vio el Consejo de Fútbol al Negro Ibarra

El Consejo de Fútbol anoche lo notó abatido a Ibarra, pero hoy lo encontraron fuerte y con ganas de revertir la situación. Priorizan su salud. Por ahora, dirigirá el sábado ante Olimpo aunque ni siquiera una victoria asegurará su continuidad.

Desde el Consejo esperan cambios importantes de rendimientos y de funcionamiento. La preocupación es clara y, además, cada vez falta menos para el comienzo de la Copa Libertadores de América.

El encuentro entre Ibarra y los jugadores después de la derrota ante Instituto

Boca practicó esta tarde, algo que no suele hacer porque tiene día libre luego de los partidos y se dio el encuentro entre Ibarra y los jugadores.

La charla entre el entrenador del Xeneize y el plantel duró aproximadamente 10 minutos: el Negro les pidió otra actitud y autocrítica para mejorar. Pretende más de cada uno y que confía en ellos.

Los partidos que se le vienen a Boca y que definirán el futuro de Ibarra

Sábado 25/3: Boca vs. Olimpo, por la Copa Argentina

Barracas vs. Boca, por la 9° fecha de la Liga Profesional

Boca vs. Colón, por la 10° fecha de la Liga Profesional

San Lorenzo vs. Boca, por la 11° fecha de la Liga Profesional

FUENTE: TYC SPORTS