A primera hora de este martes el Gobierno Nacional oficializó la intervención de la empresa distribuidora de energía eléctrica Edesur, luego de los masivos cortes de luz que azotaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en medio de la ola de calor de las últimas semanas.

A través de la Resolución 307/2023, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador la Electricidad (ENRE), dispuso “la intervención de control y fiscalización de la EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR S.A.) por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días”.

En tanto, se oficializó la designación de Jorge Ferraresi como interventor, quien tendrá el rol de fiscalizar y controlar “los actos de administración habitual y de disposición vinculados a la normal prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica a cargo de la citada concesionaria, a cuyos efectos contará con las facultades para asignar los recursos humanos necesarios a fin de que lo asistan en la función encomendada”.

En su carácter de interventor, Ferraresi deberá elevar al ENRE informes parciales con una periodicidad no mayor a 10 días y un Informe Final dentro de los 10 días contados a partir de que se disponga la finalización de su función de fiscalización y control, precisó el ente en la resolución que lleva la firma de su titular, Walter Martello.

Además se invitó al Gobierno de la Ciudad y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires “para que designen, respectivamente, representantes a fin de que se integren a la intervención dispuesta” por el Poder Ejecutivo Nacional.

En los considerando, el ENRE señaló “el análisis de la conducta” de Edesur en medio de “los sucesos ocurridos el día 10 de febrero de 2023″, jornada en la que “han quedado fuera del servicio alrededor de 180.000 personas usuarias, produciéndose, en los días posteriores, eventos de baja y media tensión que derivaron en interrupciones reiteradas y prolongadas del suministro, afectando a gran cantidad de personas usuarias en el área de concesión de la distribuidora”.

El ENRE advirtió que ha detectado “desvíos y demoras” entre la base de reclamos de cortes y la información recibida de parte de la empresa.

“Ha quedado en evidencia que tanto los procesos operativos de gestión de reclamos primarios como el manejo y la transparencia en la información brindada tanto al Ente como a las personas usuarias afectadas se aparta de las buenas prácticas”, se remarcó.

“La Distribuidora incumple en forma recurrente y sistemática con los parámetros de calidad media y, ante eventos de magnitud los procedimientos operativos de atención de reclamos y reposición de suministros fracasan reiteradamente, denotando déficits de recursos, de planificación operativa y de inversiones”, criticó el ENRE que dispuso semanas atrás la realización de una auditoría de la empresa para verificar la consistencia de su disponibilidad tecnológica, materiales, insumos y de recursos humanos para realizar los procesos de gestión sustantivos consistentes en, la atención primaria, reclamos, operación, mantenimiento correctivo y preventivo, planificación de inversiones, gestión de pérdidas, auditorías internas de costos y procesos de gestión.

En medio de la crisis que se desató en el AMBA a partir de los cortes de luz, el ente presentó una denuncia penal contra el directorio de Edesur por la presunta comisión de los delitos de defraudación, abandono de personas y entorpecimiento de los servicios públicos.

“Entre algunos de los aspectos objeto de la denuncia se menciona que, a pesar de haber sido notificada, la empresa mantiene un nivel de mantenimientos correctivos en Media y Baja Tensión debajo de las necesidades del servicio; que el ENRE ha previsto con anticipación, frente a presentaciones de la empresa, que los recursos no eran suficientes para atender los picos de demandas; que el avance del resultado monetario que surge del informe de auditoría integral que el ENRE se encuentra elaborando admitiría concluir que EDESUR S.A. se ha financiado dejando de pagar cuantiosas deudas a la empresa CAMMESA; que no se ha cumplido con las inversiones comprometidas de la Revisión Tarifaria Integral (RTI); que el ENRE ha documentado varios apartamientos severos entre los reclamos por falta de suministro de los usuarios, que deberían impactar como ‘cortes’ por la distribuidora y no lo son directamente o lo son con una diferencia temporal inaceptable”, enumeró el ente que criticó a la empresa también por no proveer debidamente de energía eléctrica a un número significativo de personas electrodependientes.

Al respecto de la intervención oficializada este martes, se explicó que la medida “debe ser provisoria y transitoria y resulta de carácter excepcional motivada por la grave situación planteada por las acciones de la distribuidora”.

No obstante, se aclaró que “la decisión adoptada no afecta en modo alguno la nuda propiedad tanto de la concesionaria EDESUR S.A. como de sus sociedades integrantes”.

Este lunes a última hora, Ferraresi contó que el ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió “fiscalizar, controlar y monitorear las obras para la mejora del servicio”. “Situaciones como las que tuvieron que vivir los vecinos y vecinas debido a la desidia de Edesur ya no son tolerables”, manifestó el intendente de Avellaneda.

“La decisión política del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, nos hacen abordar este tema de forma urgente, por su impacto directo en millones de personas. Trabajando unidos y sin pausa estoy convencido que vamos a transformar esta prestación esencial”, agregó.

“Asumiré este compromiso con mucha responsabilidad y trabajaré junto al ENRE para beneficio de las y los ciudadanos”, concluyó Jorge Ferraresi.

