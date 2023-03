Durante la mañana de este jueves estaba prevista la realización de una nueva sesión ordinaria en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, la primera del ciclo legislativo 2023. No obstante, debido al corte de energía por el fallo en el interconectado, el vicegobernador Eugenio Quiroga decidió suspender la realización de la misma. Y es que, sin energía, no se pudo avanzar con el temario. La sesión fue pasada para el jueves 13 de abril.

Daniel Roquel, el diputado provincial por la UCR, dialogó con EL MEDIADOR y se refirió a la suspensión de la sesión en la Cámara de Diputados por el corte de luz. “Hace más de un año desde el directorio de SPSE dijeron que estaban haciendo las inversiones con la Reserva Fría, está claro que no funciona porque el último mes tuvimos dos cortes grandes y no pudieron hacer funcionar. Los proyectos pasarán a la próxima sesión e incorporemos los nuevos proyectos”, comentó.

“Cuando uno ve los proyectos del oficialismo que son los que se tratan, suspenden la sesión que no inició porque no estaban dadas las condiciones. Podíamos sesionar sin luz, nos escuchábamos todos”, dijo.

El diputado provincial aseguró “la sesión la habían determinado que se podía hacer virtual, porque algunos diputados no iban a estar presentes. Y con el corte no se llevó adelante. Me preocupa más que los chicos hayan perdido un día de clase por la luz que no se haya desarrollado la sesión con temas que no son trascendentales”.

Elecciones

De cara a las próximas elecciones, sostuvo: “Vamos a seguir trabajando en la política, no sé desde qué lugar. Yo represento a todos los santacruceños en la legislatura. En política seguiremos participando si la gente nos votará, la política es la única herramienta que tenemos para cambiar las cosas”. “Si llegamos al gobierno provincial hay que ver la Educación, Salud pública, la Justicia, esto debe ser clave en un nuevo gobierno”, dijo.

Prosiguió sobre los probables candidatos a gobernador en la provincia de Santa Cruz: “Roxana Reyes es la única que se ha anunciado como candidata a gobernadora, Eduardo tomó protagonismo, pero Roxana manifestó que quiere serlo, viene recorriendo y conoce los problemas de Santa Cruz. Con Ley de Lemas llevar dos candidatos puede debilitar al partido, hoy las reglas de juego que tenemos es la Ley de Lemas”.

En otra línea, sobre los posibles nombres para la candidatura a intendente de la capital provincial: “En nuestro espacio no hemos discutido las candidaturas, tiene que haber una estrategia con un objetivo común y colectivo. No necesito ser candidato a algo para hacer mi aporte”.

“Leonardo Roquel ha hecho las cosas en muy poco tiempo y ha tenido grandes resultados, si quiere ser candidato. También Fabián Leguizamón, tenemos que tener un proyecto colectivo que nos permita cambiar la vida de los santacruceños”, manifestó al momento que remarcó “no tengo definida mi candidatura con porque no hablamos con nadie del partido, primero tenemos que tener definidas las reglas y después veremos”.

Ley de prevención contra el suicidio: aprobada, ¿y la reglamentación para cuándo?

En otro tramo de la entrevista, Roquel sostuvo “no lo tendríamos que estar pidiendo, una ley que se aprobó en 2015 y todavía no fue reglamentada”. “Hay leyes que se aprobaron y a la semana se reglamentaron, a la gobernadora no le creo nada”.

“El Estado está ausente para resolverle a la gente los problemas. Un tema tan importante como la ley de prevención contra el suicidio. Tiene que estar el Estado invirtiendo para tener más profesionales, psiquiatras y recurso humano en salud”, aseveró.

A modo de cierre, puntualizó al respecto que “hay que poner a funcionar las líneas gratuitas con atención de 24 horas. Que sea Santa Cruz un lugar que tiente a los profesionales a venir porque trabajo hay, pero no hay inversión”.

"Un día especial, tengamos memoria de lo que pasó para que no vuelva a suceder nunca más", reflexionó en el marco del Día de la Memoria, Verdad y Justicia que se conmemora este viernes 24 de marzo.