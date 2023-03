Nico Vázquez recibió la visita de Leandro Paredes en Tootsie: “Hiciste feliz a un país”

este viernes, aprovechando su estadía en Buenos Aires con motivo del partido amistoso que el seleccionado argentino disputó contra el de Panamá celebrando la copa obtenida en Qatar 2022, fue Leandro Paredes quien presenció la función junto a su esposa, Camila Galante.

Lo cierto es que, tras el saludo final, Nico recibió al futbolista en el escenario junto a Julieta Nair Calvo y el resto del elenco de la obra. “Señores, Leo Paredes... ¡un campeón del mundo!”, dijo el actor a modo de presentación. Y, de inmediato, el público le dedicó una ovación seguida de los cánticos típicos de la hinchada que alentó al equipo durante el mundial.



Luego, Vázquez se tomó unos minutos para dedicarle unas palabras a su invitado de lujo. “Estoy muy contento de tenerte acá, es un placer. Gracias por tomarte el tiempo de venir con tu familia. Sabés todo lo que te admiro, no solamente como jugador sino también como persona. Hiciste muy feliz a todo un país vos y todo ese grupo”, le dijo.

Una vez que se bajó el telón, los festejos continuaron detrás del escenario, dónde todo el equipo que trabaja en la comedia continúo con la arenga al ritmó de “¡Leeooo, Leooo!”. “Muy feliz y agradecido por la visita a @tootsielacomedia de un Campeón del Mundo, al que quiero y respeto. Mi admiración y cariño @leoparedes20. ¡Gracias por tu humildad de siempre!”, escribió el actor en un posteo de Instagram, en el que compartió el video el momento.

Y luego subió a sus historias una foto con Paredes y su esposa en camarines, que el mismo jugador se encargó de repostear. “Gracias @leoparedes20 y @ccamilagalantee por venir con tanto amor. ¡Son lo más y campeones del mundo!”, puso junto a la imagen.

En una reciente entrevista con Teleshow, Nico había hablado de su asombros transformación para hacer el personaje que interpretó Dustin Hoffman en la película de 1982 y que le toca hacer a él en la comedia dirigida por Mariano Demaría. “Para empezar hay que cambiar de género, por lo cual tenía que encontrarme con un montón de cosas, acercarme mucho a la mujer, ¿no? Así que empecé trabajando mucho en casa, como seis meses antes, todo lo que tenía que ver con las formas de cómo sentarse, caminar, hablar. Después hice un cambio físico muy grande. Yo soy de una estructura bastante grande, mido 1,83″, comenzó diciendo.

Y siguió: “Bajé 5 kilos con Daniel Cajarabilla, que es un entrenador que yo vengo laburando todo lo contrario de eso. Por ahí estar, como bien marcado. Desapareció el brazo, desapareció la bolita que yo tenía marcada siempre, mis hombros, empezamos a achicar un poco todo lo que era la cintura. Eso me requirió un cambio bastante fuerte, físico y aeróbico. La voz mixta con Vir Módica, que es la directora vocal, fue para mí fundamental. Empecé mucho tiempo antes solo y el primer día que se lo mostré, me dijo: ‘Sí, es esto’. ‘Listo, ¿Cómo hacer para poder mantenerla durante tanto tiempo sin lastimarme?’. El maquillaje me ayudó muchísimo a encontrarme con esa belleza que tiene que tener el personaje femenino”.

FUENTE: TELESHOW