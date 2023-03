El mendocino aseguró que la decisión de Macri de no ir por un "segundo tiempo" es "una actitud que hay que ponderar", y en ese sentido dijo que es un hombre que "quizás hizo más política después de presidente que siendo presidente".

"Veo que es una señal positiva. Es una actitud que hay que ponderar. En política siempre es más fácil decir que sí, sobre todo a tus seguidores que te piden que vuelvas a ser candidato", destacó.

Al respecto, el vicepresidente tercero de la Cámara baja sostuvo que Macri "ha contemplado muchas cosas" en su decisión de correrse de una candidatura, y entre otros aspectos resaltó que "dejó de lado el ego".

"Es un hombre que ha ido aprendiendo a hacer política, y quizás hizo más política después de presidente que cuando fue presidente", sorprendió Cobos.

Consultado sobre si Macri logró hacer a un lado su propio ego para correrse de la discusión por la candidatura presidencial, contestó: "Él mismo lo dijo. Creo que entendió el mensaje que dio Esteban Bullrich cuando se retiró del Senado y dijo que no hay hombres imprescindibles".

En tanto, relativizó el argumento sobre la baja imagen positiva y techo electoral que instaló el oficialismo sobre las razones del renunciamiento de Macri.

"También si uno ve las encuestas, se ve el techo que tiene el presidente y la vicepresidenta y hasta ahora no hay renunciamientos claros", opinó.

El 6 de diciembre del año pasado, Cristina Kirchner había jurado que no iba a ser "candidata a nada" en estas elecciones, pero Cobos puso en duda esta promesa.

"Es contradictorio porque ella dijo que no, pero sus aliados y allegados la siguen promoviendo. Uno queda desconcertado. Yo les puedo decir a mis aliados "´muchachos, no jodan más con esto, no voy a ser candidata a anda, piensen en otro candidato´", explicó.

El propio Cobos mencionó que en la grilla de presidenciables del Frente de Todos aparecen figuras como Daniel Scioli, de quien dijo que tiene "derecho a volver a intentarlo" después de quedar a las puertas del triunfo en 2015, cuando perdió en el balotaje a manos de Macri por una diferencia exigua.

"Convengamos que Scioli estuvo muy cercano a la elección de Macri en 2015, y él seguramente sentirá que tiene derecho a volver a intentarlo. Que se yo, es problema del Frente de todos. Ahora bien, creo que algunos tienen que tomar el ejemplo de Macri", soltó, para luego confirmar que se refería a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Cobos: Alberto Fernández y Cristina Kirchner tendrían que bajarse como hizo Macri

El paso al costado de Macri abrió el juego en el PRO, donde la puja se perfila entre las precandidaturas de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, pero también la decisión del fundador del partido amarillo ordena a todo el espacio opositor, incluido el radicalismo.

En esta línea, Cobos ratificó su apoyo a la candidatura presidencial del titular de la UCR nacional y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y desestimó la posibilidad de que termine siendo compañero de fórmula de Rodríguez Larreta.

"Hoy por hoy diría que no (será candidato a vicepresidente). Él quiere ser candidato a presidente. Sabe que a lo mejor es su última oportunidad y quiere jugar a fondo. Lo veo muy convencido en ese rol", aseguró.

"Gerardo Morales está recorriendo el país. Ahora va a estar en Avellaneda, después en La Matanza. El radicalismo es un partido nacional. Tiene candidatos municipales, provinciales y tiene que tener un candidato nacional", reafirmó.

Sobre las aspiraciones del diputado nacional Facundo Manes, quien también se lanzó como candidato por la UCR, Cobos no le bajó el pulgar pero ratificó su total alineamiento con Morales.

El proyecto de rescate a los deudores hipotecarios UVA

Desde hace tiempo, Cobos viene empujando para que el Congreso nacional brinde una respuesta legislativa al drama que viven los cientos de miles de deudores de créditos hipotecarios UVA que accedieron a una propiedad durante el gobierno de Cambiemos y hoy tienen serias dificultades de ponerse al día con las cuotas a raíz del incremento excesivo de las cuotas por la inflación.

En esta búsqueda, y a la luz del freno del debate en las comisiones que debían tratar el tema, el mendocino logró reunir otras 40 firmas para impulsar un pedido de sesión especial que iba a realizarse el miércoles pasado, pero bajó la convocatoria con el compromiso de una reactivación del tratamiento.

En efecto, el mismo miércoles se repasaron los once expedientes que buscan suspender las ejecuciones hipotecarias y modificar el índice de actualización de los créditos por otro que pondere la variación salarial o el incremento del valor de la construcción. Se espera que la semana próxima o la siguiente se pueda llegar a un dictamen único o al menos a acortar la cantidad de propuestas.

"Vengo siguiendo este tema desde la gestión del ingeniero Macri, no es de ahora. Conozco bien a fondo el tema, entonces me permití hacer un cuadro comparativo sobre los once proyectos", precisó, y dijo que ya se está trabajando entre los equipos de asesores para ver si se puede arribar a una síntesis entre las distintas iniciativas.

"Ojalá que sea un dictamen único y sino un dictamen con algunas disidencias parciales", se esperanzó el radical, que no ignoró que existen reparos de parte de diputados de su propio espacio político, así como del Frente de Todos.

En este sentido, Cobos señaló que es "un tema que tiene adhesiones pero también algunas visiones que consideran que la casa se valorizó, que el monto que recibieron -si lo hubieran convertido a dólares- sería más plata, o dicen que no hay morosidad".

"Pero son argumentos que se caen como hojas de otoño cuando uno le dice que son créditos que se sacaron para vivir en sus casas, no para hacer negocios o cambiar dólares. Hay que humanizar", instó.

"Y no hay morosidad por dos razones: primero porque la gente lo último que deja de pagar es su casa, y segundo porque si no pagan el crédito se quedan en la calle y con deuda, y sin posibilidad de alquilar", agregó.

A propósito de los argumentos que sugieren que se aplica una vara diferente respecto de la situación de inquilinos, que también pagan cuotas atadas a la evolución de la inflación, Cobos destacó que se hará "justicia" con ellos "cuando se recupere el crédito hipotecario para que puedan acceder a un crédito accesible".

"Porque sino siempre nos vamos a estar peleando entre pobres", apuntó el ex vicepresident.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS