Elisabeth Villagra: “Gracias a este ángel que donó, mi hijo hoy está vivo”

En el marco del plan de alumbrado, la empresa provincial de energía está instalando nuevos artefactos que brindarán mayor seguridad en particular en la Calle 21. Las tareas también se realizan en cercanías de establecimientos educativos.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró hoy que la decisión del ex mandatario Mauricio Macri de no presentarse como precandidato presidencial de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones "no es un gesto de grandeza" sino de "realidad" e ironizó acerca de que "renunció sin que nadie le pida que se quede".