El entrenador argentino Marcelo Bielsa se reunió con los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y se mostró dispuesto a negociar su llegada a la selección de Uruguay, en caso de que no se confirme la continuidad del actual DT, Diego Alonso, quien disputó el Mundial Qatar 2022 con la "Celeste".

Independiente, por intermedio de Fabián Doman, denunciará penalmente a los exmandatarios Hugo Moyano y Héctor Maldonado por irregularidades encontradas en expedientes judiciales en el caso Gonzalo Verón, dinero no cobrado del sponsoreo a OCA y la venta del defensor Jorge Figal a la Major League Soccer de Estados Unidos.

La revista inglesa Four Four Two armó un ranking con los 10 mejores defensores centrales del mundo en el que se encuentra el futbolista de la Selección argentina Cristian “Cuti” Romero.