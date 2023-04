Silvina Luna habló del drama de su salud: "Me pasó la vida"

Silvina Luna publicó un video en sus redes sociales que trajo consigo un fuerte y sentido mensaje dirigido especialmente a los haters.

Silvina Luna y su emotivo mensaje en las redes

En el mismo, la modelo se refirió a los comentarios ofensivos que recibe día tras día por su condición física y realizó un descargo al respecto.

“No hay que opinar de los cuerpos ajenos”, exclamó inicialmente tras ser criticada por mostrar mediante un reel el paso a paso de su make up.

Con el fin de concientizar de lo peligroso e hiriente que puede ser un comentario agresivo en redes sociales para una persona que se encuentra en estado de vulnerabilidad, Silvina Luna aprovechó el espacio para hablarle a esas mujeres, adolescentes que lo padecen, y también a los que se ocultan detrás de una red social con el único fin de lastimar a la otra persona.

Asimismo, hizo hincapié en su terrible experiencia con el doctor Anibal Lotocki, con quien se sometió a una cirugía de glúteos cuyas consecuencias aún hoy sigue pagando.

“Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros, sin bótox, sin rellenos...Hace años que dejé de hacerlo, pero eso da para charlarlo en otro momento. Quería comunicarles esto porque ayer subí un reel, en el cual me encontré con un montón de comentarios muy crueles de verdad. Y yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas adolescentes y no a las que con un mensaje tan dañino las pueden matar. Como también con otro mensaje hermoso les pueden elevar y ayudar un montón”, indicó.

Y agregó: “Me preguntaron: ‘¿Qué pasó?’, ‘¿Qué te pasó en la cara?’. Me pasaron los años, tengo 42. Quizá se quedaron con la imagen de la chica de 20, no sé. Y me pasó la vida”.

“Buscando mi valía en lo exterior, tomé una decisión que hoy me hago cargo de las consecuencias. De pie, firme. Entonces, cuando leo esto, me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente y darse cuenta de que la valía no está en si tenés la cara más redonda o si estás más gorda o más flaco. O sea, no se opina de los cuerpos. No se opina del cuerpo de otro ni de la cara de otro ni de la ropa del otro”, remarcó.

“A veces siento compasión por esa gente que escribe esas cosas. Porque digo: ‘¿Qué proyectan en uno que les saca lo peor, como la ira, la envidia o la bronca? Entonces, siento compasión por esa gente. Y ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura, de cambio y de evolución, como para que puedan ver las cosas de otra manera”, completó.

FUENTE: Ámbito.