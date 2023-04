"Realmente no fue lo conveniente, no fue una circunstancia feliz, a la violencia agregarle más violencia no es bueno", dijo en diálogo con Antonio Fernández Lorente por La990 y añadió: "Sabemos que la Fiscalía emitió unos exhortos, entiendo que era en el marco de una investigación tal vez no se sabía quién era la persona".

Piorno manifestó luego: "Seguramente se ha sospechado que podía haber algún infiltrado. Nosotros también sospechamos eso, que en una manifestación totalmente justificada por la muerte de un compañero haya infiltrados suele suceder, nos está pasando seguido".

"A partir de la orden de la detención que emana de un fiscal, a un juez de provincia y demás, es la fuerza que realiza el procedimiento quien debe hacer una evaluación de a quién va a ir a detener y la forma de hacerlo. Considero que no fue feliz la circunstancia", expresó.

"Por suerte los choferes están en libertad, la Fiscalía actuó con mucha celeridad con el debido proceso. Anoche pudimos realizar el acto de indagatoria", aseveró y agregó que la carátula de la causa es "atentado a la autoridad y lesiones leves de la que son víctimas el ministro Berni y algunos Policías de la Ciudad que resultaron lesionados".

"No creo que haya más detenciones. Una persona se presentó voluntariamente con un abogado, fue notificado y citado parta otro día", indicó Piorno.

En tanto, contó cómo fue la previa a las detenciones de los trabajadores: "El fiscal se comunicó con el ministro Berni, eso consta en el expediente y él le confirmó que deseaba instar a la acción penal y seguir hasta las últimas consecuencias".

"Quiero dejar muy en claro que los choferes salen a trabajar con un estrés feroz todos los días. Ayer estuvimos en reunión con el ministro tratando de poner sobre la mesa toda esta cuestión que tiene que ver con la angustia y el estrés a la que están sometidos choferes y pasajeros por la ola de delitos, especialmente en La Matanza", dijo.

Finalmente, señaló: "Los choferes no son violentos, acá ocurrieron otras cuestiones que se van a dilucidar. Sí cometieron el error y van a pedir las disculpas en el momento indicado".

