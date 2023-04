Puede que no se hayan clasificado a las dos últimas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA pero la selección de Chile se ha convertido en uno de los equipos más competitivos del planeta y, en parte, es gracias al trabajo realizado por Marcelo Bielsa.

La intensidad se vive a flor de piel en los clásicos y el duelo entre Huracán y San Lorenzo no fue la excepción. Si bien el trámite no fue agresivo y la pierna fuerte no fue una característica, el conflicto llegó sobre el final y terminó todo con tarjetas por los aires.