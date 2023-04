La jugada transcurrió a los cinco del final, cuando Martínez en posesión del balón, intentó una gambeta y se derrumbó en el campo de juego. Rápidamente se tomó el tobillo y desde ahí no pudo seguir.

Incluso, sus compañeros de Selección, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, llevaron en andas al defensor para que pudiera descansar en el banco de suplentes y el partido se reanudara.

El entrenador del defensor, Ten Hag, se manifestó "preocupado" por la lesión de Lisandro: "No puedo decir qué es, pero no es el tendón de Aquiles. No, esa no es el área". El viernes se sabrá lo que tiene, pero se intuye que podría ser el quinto metatarsiano.

Manchester United debe jugar la revancha de esta fase de Europa League el próximo jueves 23 de abril en Sevilla, España.



Paulo Dybala, otro campeón que se lesionó.

Por otro lado, Paulo Dybala sufrió una lesión muscular en el primer tiempo del partido de ida de los cuartos de final de la Europa League que la Roma perdió por 1-0 Feyenoord de los Países Bajos.

El cordobés tuvo que abandonar el campo de juego del estadio de Rotterdam a los 25 minutos de la primera etapa con un rostro de frustración, el cual tapó con su camiseta camino al banco de suplentes. El delantero se quejó de las molestias en el aductor derecho.

El jugador de 29 años, deberá someterse a estudios médicos para saber si llegará con su recuperación de cara a la revancha del jueves próximo en el estadio Olímpico de la capital italiana.





