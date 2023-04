El director técnico, de último paso por Nacional de Uruguay, tomó las riendas del primer equipo del “Rojo” y declaró: "Ya tengo en la cabeza el 90 por ciento de los jugadores que tienen que jugar. Después hablaremos y si hay alguno que no tiene que jugar. Los hemos visto a todos".

Luego, el entrenador de 63 años se refirió a su estilo de juego: "Trato de jugar de local y visitante de la misma forma. Mis equipos fueron protagonistas siempre. Me adapto a los jugadores que hay. A veces se presiona alto, a veces no, a veces hay que defender más que en otras ocasiones. No tiene sentido ir con una idea si no tenemos los intérpretes para eso. En el mundo esa discusión ya pasó, pero en Argentina todavía sucede. Los equipos de fútbol se trabajan en conjunto. Hay que ser sólidos. Todo depende de los intérpretes. Veré y hablaré con los jugadores a ver qué sistema prefieren".

"Yo todos los equipos que he dirigido, siempre he sido un entrenador que ha buscado el arco contrario. Si me he defendido es porque el rival tenía más. Por más que yo quiere jugar de una forma u otra, tenemos que interpretar las características del jugador. A veces uno quiere jugar de una manera y no tiene jugadores de esa característica" agregó el “Ruso”.

El director técnico que oriundo de Lanús continuó dando un breve análisis del plantel que tendrá en el club de Avellaneda: "Me parece que Independiente tiene un buen plantel. Lo podemos mejorar. Hay mucho ámbito para una mejoría. Espero incorporarme y conocer el club. Por ahí no está a la altura de Boca o River, pero podemos pelear una copa internacional. Ahora pensamos en lo que viene, en Racing. El mercado de pases veremos a mitad de año. Irán acomodando las cosas de a poco. Mi preocupación y ocupación es generar calma, volver a la normalidad y ganar para trabajar más tranquilo".

Por último, Zielinski habló de la predisposición que siempre mantuvo para convertirse en el entrenador de Independiente: "Cuando vas a un equipo, tenés que pensar en el bien de ese equipo. Siempre estuve predispuesto a agarrar Independiente, que tiene que volver a lugares donde ha estado. Son clubes donde tenés que aprender a jugar con presión”.

