Días atrás, la gobernadora Alicia Kirchner presentó el plan “Santa Cruz Crece”, como resultado de un trabajo conjunto entre los Ministerios de la Producción, Comercio e Industria, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El plan consta de dos programas de incentivo denominados “Nuevas MiPyMEs” y “Generación de Empleo”.

Fue la CAME que visitó la ciudad de Río Gallegos para acompañar esta presentación, y estuvo Alfredo González, presidente de CAME. Al respecto, Guillermo Polke en diálogo con EL MEDIADOR expresó: “Hago dos análisis con la presencia del presidente de la CAME con las medidas del Plan Santa Cruz Crece, un plan que busca el surgimiento de nuevas unidades económicas en la provincia, para el desarrollo de nuevas pymes en Santa Cruz. Un fuerte apoyo donde el estado ayudará en el pago de salarios y exhibición de ingresos brutos”.

“Contar con la presidencia de CAME da un mensaje al país, porque esto se va a promover en otras provincias. Las pymes tienen un problema que es el alto costo laboral en los primeros pasos cuando surge la pyme. Para nosotros es importante la presencia del presidente (Alfredo González) que avala lo que estamos solicitando”, puntualizó.

Además, apuntó: “Se trata de reunir a todos los gobernadores patagónicos para tratar de solucionar la cuestión logística que implica producir en Santa Cruz, que tiene un costo altísimo. Planteamos que tenemos que buscar un mecanismo de compensación para que el costo logístico no sea tan gravoso para un emprendimiento productivo”.

“También está la cuestión de la Zona desfavorable, que el trabajador siga cobrando la zona y buscar que ese costo se compute con otros tipos de impuestos. Esa suma que se paga como adicional, se podría computar para pagar aportes y contribuciones”, destacó como otro punto importante.