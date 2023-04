José Carlos Blassiotto, el ex ministro Economía y diputado de Santa Cruz, dialogó con EL MEDIADOR donde habló sobre el contexto actual de la economía argentina y la gestión de Sergio Massa. En primera línea, sostuvo: “Nosotros en el 2014 en Santa Cruz fundamos el Frente Renovador que sería una vertiente del peronismo, que buscaba la renovación política tanto en la provincia como en la Argentina, se disolvió en el 2019 cuando el conductor de ese partido, Sergio Massa, decidió aliarse con el Frente de Todos, y estar ahora como Ministro de la Economía argentina y previo como diputado nacional”.

Elecciones

“Tenemos que leer la actualidad que vivimos los argentinos, si Sergio Massa es ministro de economía de una Argentina que está deteriorada socialmente, está ocurriendo hoy con una inflación que no nos permite ir al supermercado, y hacer cosas que antes hacíamos. Los candidatos de ese espacio tienen un gran rechazo de la población, tienen que haber nuevas figuras que le den esperanza de una nueva Argentina”, puntualizó.

De este modo, consideró: “La polarización en Argentina está bien penetrada, porque los otros candidatos justicialistas no kirchneristas no está resurgiendo. Esto no quiere decir que los candidatos del oficialismo sean los únicos representantes del peronismo en el país o que no puedan ganar las elecciones”.

Entre los posibles candidatos a presidir el país a partir del 10 de diciembre, reflexionó: “Intuyo que Sergio Massa no va a ser el candidato de Cristina. Ella lo que hizo con Massa, poniéndolo como Ministro de Economía y dándole mayores facultades, lo puso en una situación compleja. Porque la Argentina no sale adelante con una persona, no existe una persona sola que lo saque”

“Hoy es muy difícil que sea un candidato potable del oficialismo, va a haber un desgaste muy grande que ya lo hay, vemos que no se puede vivir de esta manera. Así aparece otro candidato distinto que no está tan deteriorado como él”, enfatizó Blassiotto.

Y aseveró: “Va a haber un gobernador que va a aglutinar a todos los gobernadores que gobiernan las provincias peronistas. El chaqueño Capitanich o Axel Kicillof pueden captar el voto realmente kirchnerista y atraer votos de otros espacios”.

“No creo que vaya ella porque pierde en la segunda vuelta. Sabe muy bien que no gana las elecciones, de hecho, lo sabía cuando designó a Alberto Fernández. Hay que preguntarse qué cambio de ese momento a ahora, estamos en una inflación galopante, con una hiperinflación moderna, que no existe una bomba económica de un momento para otro que demuestre inflación galopante. Son aquellas que constantemente aumentan un 10 por ciento los productos y después llegamos a una inflación anual del 100 por ciento”, dijo Blassiotto.

Discurso de Javier Milei

Respecto a las ideas de Javier Milei de dolarizar la economía, al respecto, aseveró: “Es muy complejo, lo primero que hay que saber y entender es que los que venden los billetes de dólares son de Estados Unidos. Hay que hacer un estudio de cómo impactaría eso en las economías regionales”.

“Tiene un discurso político que está siendo redituable, tiene un concepto extremista de muchos temas. Esto de la casta política es una realidad, sobre eso comparto su visión de Milei. Lo de los dólares, pienso que es parte de su extremo de querer captar una audiencia. Lo de Milei es un engaño más de los políticos que nos quieren hacer creer una mentira más”, concluyó.