La inesperada partida provocó el desconsuelo de varios famosos que lo conocieron y compartieron trabajos. En Telefe lo despidió Donato De Santis, mientras que en eltrece se emocionó hasta las lágrimas Coco Carreño. También le dio su último adiós Ximena Sáez, compañera de Calabrese en Cocineros Argentinos, por la TV Pública.

Otros optaron por despedir al conductor de Qué Mañana! (Canal 9) mediante sus redes sociales.

Jorge Rial, Alberto Cormillot, Daniel Gómez Rinaldi y Nik fueron algunos de los famosos que lo despidieron en redes.

A las 10 de la mañana, en el horario que debía empezar el programa, sus compañeros decidieron homenajearlo. Sus compañeros, Daniel Gómez Rinaldi y Maia Chacra, le dedicaron algunas palabras. “Todos los viernes llegábamos a las 6 de la mañana para dejar grabados algunos programas para mayo porque (Calabrese) tenía previsto un viaje. Se iba a tomar unos días con la hija, quien para el cumpleaños le había regalado un viaje”, reveló Gómez Rinaldi.

“Estaba con muchas expectativas para irse”, agregó el periodista, sobre el viaje que quería hacer a Montecarlo para seguir las carreras de Fórmula 1.

“Quiero aprovechar para mandarle un saludo enorme a la familia. No me quiero ni maginar por lo que están pasando. El orgullo más grande (de Calabrese) era su familia. Yo estaba ya con las chicas de peinado y me mandan un mensaje desde la producción”, contó Maia.

“Él estaba feliz, vos sabés cómo es esto de los números, y en el último tiempo habíamos subido. La competencia nos interesa a todos en la tele, y él estaba contento con eso. Y debemos reconocer que después de tantos días, nos tomaba examen sobre cómo se llamaban los diferentes cortes”, recordaron.

Los viernes, paradójicamente, era el día más festivo del ciclo, ya que siempre cerraba alguna banda tocando en vivo, principalmente de cumbia que Calabrese disfrutaba, en un programa al que llegó luego de 12 años con otro conductor, por lo que debió imponer su impronta, sin importar el pasado.

FUENTE: TELESHOW