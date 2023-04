Dalma Maradona pide Justicia: “Mi papá no tuvo una muerte digna”

Hace pocos días, la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro resolvió elevar a juicio la causa por la muerte de Diego Armando Maradona. Hay 8 imputados en esta causa, acusados de homicidio simple con dolo eventual por el manejo que tuvieron en la “internación domiciliaria” del ex futbolista.

Los acusados son: el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque (el principal imputado), la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel “Charly” Díaz, la médica Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid (turno mañana y tarde) y Ricardo Omar Almirón (turno noche), su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

Sobre este tema habló Dalma Maradona, cuando salía de su programa “Un día perfecto”, por Radio Metro. “Mi papá no tuvo una muerte digna y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, aseguró la hija del Diez.

“Sé que no transé con las personas que estaban involucradas con la muerte de mi papá. Por orden de alguien o por ser unos ineptos no hicieron su trabajo. No puedo nombrar a nadie. Son 8 los que estaban en el juicio, pero son más personas las involucradas”, agregó.

“Ojalá sea un juicio digno. Gianinna y yo vamos a presenciarlo. Queremos estar presentes en las audiencias. Sé que los audios y chats no los va a hacer ir a la cárcel pero habla de quiénes son”, reflexionó, en alusión a los chats que salieron a la luz en los que hablaban sobre Maradona, su entorno y su estado de salud.

Por último, Dalma se mostró confiada: “Cada día sin mi papá a mí me duele. Van a ser tres años. La Justicia en Argentina es así. Elijo confiar, nos sentimos muy bien representados por Fernando Burlando así que confiamos en que se va a hacer Justicia”.

De ser así, los acusados podrían ir presos entre 8 y 25 años.

