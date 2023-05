Consultado sobre su estado de salud, el músico fue contundente: "Prometí no bolacear: estoy como el culo, pero podría ser peor". A pesar de eso, afirmó que "estoy haciendo música y me liberé del corsé" y que tiene "un montón de canciones con distintas características" para lo que "necesité aggionarme con la nueva generación que trabaja con texturas".

Además, se refirió al compromiso político del artista, entendiendo que "el artista tiene que manifestar a través de su obra. En el estilo está su posición ante la sociedad. Yo no creo que deba militar, porque cuando el artista milita convierte su obra en panfleto y eso no es rico para nadie en la sociedad".

Sin embargo, opinó que el artista "debe manifestarse únicamente coyunturalmente. Por ejemplo a mí me ha pasado ahora que, como veo del otro lado un peligro muy grande, sigo apoyando al kirchnerismo y al peronismo". En ese sentido, consideró que "la izquierda está sonámbula y no reacciona. La centro izquierda tampoco, ni el socialismo".

"La derecha está avanzando en todo el mundo. No tienen doctrina; son como bucaneros: están pendientes en qué pueden hacer para llevarse unos cuantos miles de millones de dólares, que más de una vez han desaparecido y no se saben dónde están", analizó en una entrevista con La Garganta Poderosa, emitido por Nacional Rock.

Posteriormente, criticó la persecución judicial hacia Cristina Kirchner y señaló que durante su gobierno "la gente vivía mejor. Rescató a la clase media de la zanja y aun así le pagan con estas cosas. La Justicia es un disparate: se autonombran cargos definitivos y tienen un régimen de amparo social casi parecido a las cortes de los reyes. Es un grupo privilegiado; gente con una dispensa de dinero inmensa que ya no se necesita para la vida sino para tener poder".

En ese marco, manifestó: "Creo que en los jóvenes, en sus nervios y en su intimidad, hay más información del futuro que la que puede aconsejar un tipo de mi edad. Siempre he confiado en la juventud. Es heroica, tiene fortaleza, es virtuosa y es lo que estoy señalando hace un tiempo en mis próximas canciones".



En un mano a mano que nos quedará para siempre en el corazón, @Indio_Solari_ok compartió un mensaje para nuestros tiempos:

"Creo en los jóvenes, y también que en sus nervios, en su intimidad, hay más información sobre el futuro que la que puede aportar un tipo de mi edad". — La Garganta Poderosa (@gargantapodero) May 5, 2023

El Indio Solari se refirió a otras dos temáticas de agenda: la legalización del cannabis y el reconocimiento salarial a las cocineras comunitarias. Sobre la primer cuestión, dijo: "No entiendo esta política de no dejar a la gente tener dos o tres plantitas para alimentar su viaje, para dejar todo en manos de los dealers porque sino, ¿a quién le van a comprar? Hay una incongruencia que no termino de entender".

"El consumo de las drogas duras es un espanto. Está bien que haya gente que toma socialmente para ir un fin de semana a una discoteca, pero también hay un montón de gente que la pasa mal. La cocaína y la heroína no son drogas fáciles de experimentar. Son muy dañinas y la calidad que andas por ahí son una porquería", sostuvo e ironizó: "Si la gente del barrio sabe donde está la boca de expendio, qué raro que en la comisaría que está a una cuadra y media no se dan cuenta".

Finalmente, hizo alusión al proyecto de ley sobre cocineras comunitarias: “¡70.000 mujeres que atienden la cocina para más de 10 millones de personas! ¡Son cifras alucinantes! Por supuesto que tiene que haber una ley de reconocimiento salarial para esas muchachas cocineras comunitarias. Hay que conseguir que se ponga la lupa en ese problema que la mayoría de la gente desconoce".

FUENTE: ÁMBITO