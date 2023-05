El influencer Santiago Maratea utilizó sus redes sociales para descargar su bronca después del empate de Independiente ante Argentinos Juniors. Es que el Rojo ganaba con un cómodo 2-0 y no pudo sostener ese resultado para llevarse los tres puntos.

El partido dejó al Independiente con una sensación incómoda. Lo ganaba 2 a 0, con goles de Sergio Fabián Ortiz y Martín Cauteruccio, pero en una ráfaga de menos de cinco minutos Argentinos se lo empató 2 a 2, con tantos de Gabriel Ávalos (de penal) y Leonardo Heredia.

El joven de San Isidro se hizo responsable de la igualdad y acusó que subir a sus redes los dos goles de Independiente terminó siendo contraproducente para el equipo dirigido por Ricardo Zielinski.

“Estoy enojadísimo, embroncado... me odio. Si me cruzase por la calle me cago a trompadas. Como ustedes vieron venía ganando el Rojo 1-0 y 2-0. Subí una historia festejando y de pronto 2-1 y 2-2″, señaló en sus redes Maratea.

Y continuó: “Siento que fue mi culpa. Siento que fue mi culpa, amigo. Siento que la cag... toda por subir las historias festejando los goles. No quiero decirlo así, pero se me cag... la noche. Tengo una terrible fiesta, pero no va a ser igual”.

Acto seguido, les pidió a sus seguidores que le donen 100 pesos para aportar al fideicomiso de Independiente y poder mejorar su humor: “Este mensaje no es para la gente de Independiente, sino para mis seguidores. Necesito que me donen 100 pesos para aportar al fideicomiso y llegar a los 700 millones. Si hoy llegamos a esa cifra se me sube la noche de vuelta”, finalizó el influencer.

FUENTE: TN.