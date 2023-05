Sebastián Villa negó haber golpeado su ex pareja Daniela Cortés al declarar en la causa por abuso sexual y hasta dijo que él fue víctima al señalar que "usaba camisetas manga larga" para que sus compañeros de Boca "no vean" que lo golpeaban en su casa.

“Nunca cometí el hecho”, aclaró el jugador en función de la denuncia realizada por Cortés en 2020 por violencia de género cuando convivían en Canning, provincia de Buenos Aires y, según Villa, ella “siempre le pedía plata”.

“Nos conocimos por las redes sociales en 2018. Yo vivía con mi mamá en Medellín, pero en junio me compra Boca y yo le pido a Daniela que me acompañe a hacer la revisación médica y nos vinimos a Buenos Aires. Estuvimos 10 días y luego volvimos a San Andrés”, describió Villa.

“En Buenos Aires yo viví primero en un departamento en Juana Manzo y Daniela vino. Ella venía, se quedaba un mes y se volvía y así. Cuando vio que tenía dinero, ella empezó con los celos, la manipulación, no le gustaba que trajera a mi familia”, dijo. “Daniela quería que yo le diera las tarjetas, me peleaba con que quería las tarjetas y yo le decía que no”, agregó.

“Ahí es donde entró una plata de Boca grande por la transacción de la venta (un ocho por ciento por los más de 3 millones de esa operación, ndr) y compré un departamento en Medellín. Le hicimos un poder a la hermana de Daniela para comprarlo y, con el tiempo, nos damos cuenta que ese departamento estaba embargado”, detalló.

“No podía salir de las reuniones del club porque me hacía problemas, me arrancó la ropa en el ascensor, yo había comprado tres camisas Dolce Gabbana y quería todo para ella”, dijo en una declaración sin respiro que hizo ante la jueza Claudia Ávalos en el juicio.

También relató que, como Cortés tenía “estrías” por su embarazo, le pidió plata para una operación: “Yo me gasté 14 mil dólares en operaciones, le daba todo lo que me pedía. Ella fue a Colombia y se operó”.

“Siempre le pasaba dinero, incluso ella me robó un dinero para comprar un vehículo Audi. Ya no confiaba en ella”, dijo.

En tanto, sorprendió cuando Villa no sólo negó las acusaciones sino que dijo que él había sido víctima de golpes por parte de su ex pareja. “Me agarró las camisetas, me arañaba, yo usaba camisetas manga larga para que mis compañeros no vean que me golpeaban en mi casa”, agregó.

“Si no sos mío, no sos de nadie”, indicó que le dijo Cortés en ese momento y que eso a él lo "asustó mucho”. Incluso, recordó que su entonces novia le había pedido 150 mil dólares para tomar un vuelo privado a Colombia y que, el hecho que se lo negara, dio pie a la denuncia posterior.

“Ver a mi mamá llorando es muy duro, no soy una mala persona, me considero un buen chico, que respeta a las mujeres y a mi familia. Ahora me gritan cosas en la cancha que no soy. Yo confío en Dios, ella era muy creyente, la llevaba a Daniela a la iglesia”, concluyó el delantero de Boca Juniors.

Luego de la corta declaración del jugador, donde solo aceptó preguntas de su abogado, el tribunal confirmó que los alegatos comenzarán el próximo 17 de mayo.

