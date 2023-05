“Si Darthés me hubiese violado 68 días después, hoy estaría enfrentando una posible condena de 10 años”

Thelma Fardín volvió a dar declaraciones luego de que la Justicia de Brasil absolviera por falta de pruebas a Juan Darthés de la causa que inició la joven por abuso sexual. La batalla judicial comenzó hace 4 años y terminó en los Tribunales de San Pablo, lugar donde el actor decidió radicarse.

“Estoy cansada, pero fuerte y optimista, porque me rodea un equipo de personas serias, profesionales y grandes que no me permiten bajar los brazos en una causa que ya me trascendió a mí en muchos sentidos”, aseguró Fardín en diálogo con Intrusos.

La actriz señaló que de todas formas trata de “mirar el lado positivo de las cosas que sí conquistamos”. Además, cuestionó a la justicia brasileña: “En Brasil, el 1% de los casos de abuso sexual son condenados. Yo sabía que iba a la guillotina. Cuando te dicen: ‘Tenés que apostar, tenés el 99% de posibilidades de perder, ¿jugás igual?’. Yo estoy tan confiada de mi verdad que dije ‘sí'”.

Thelma también habló sobre todos los años que lleva la batalla judicial. “Hay dos carriles. Por un lado, ellos intentaron dilatar todo lo posible este momento de la sentencia, tanto así que cambiaron el juez”, explicó la actriz explicando que el juez que declaró la sentencia no fue el mismo que escuchó su declaración. “Y por otro carril va que el propio fallo que confirma el abuso sexual por la práctica de sexo oral, porque introdujo sus dedos en mi cuerpo”, añadió.

La joven explicó que según la justicia en mayo de 2009, cuando ocurrió el hecho, “esas dos tipificaciones no eran violación”, sin embargo “68 días después, Brasil sancionó una ley”. Por lo que aseguró que “si me hubiera violado 68 días después, Darthés hoy estaría enfrentando una posible condena de diez años”.

Además, Thelma se refirió a las críticas que recibe de la sociedad. “La gente está diciendo ‘Thelma mentía’ y no. El propio juez en un fallo absolutorio dice que todo lo que dije está comprobado y que solo le queda duda”, señaló la actriz.

Y añadió: “Ese mismo juez sin perspectiva de género dice ‘me queda duda porque la víctima probablemente porque tenía 16 años y por el proceso de shock que le provocó la violación en el momento no pudo relatar exactamente los hechos del modo que sí lo pudo relatar la mujer de 25 años que hizo la denuncia”.

Además, Thelma vuelve a insistir en que el fallo admite los hechos. “Es una ridiculez que estemos discutiendo si ya no más el propio fallo admite que un chabón de 45 años me besó, me practicó sexo oral y me violó con sus manos, de qué están hablando”, sostuvo.

“Me dijeron que fuera a la Justicia y lo probara ahí. La Justicia está diciendo que todo eso está probado”, señaló y agregó: “Como él se pudo escapar a Brasil, se juzgó con la ley brasileña. El mismo fallo que hoy en Brasil lo absuelve con las mismas palabras y pruebas en Argentina lo hubiera condenado”.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS