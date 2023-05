Ana Marzano es la coordinadora del Programa "Sosteniéndonos - prevención del suicidio", proyecto que nació durante la pandemia y que está viendo sus frutos en la actualidad. En este sentido, en diálogo con EL MEDIADOR, sostuvo: “Antes de la pandemia estamos trabajando, el enfoque es comunitario, es trabajar con y desde los barrios con los referentes y líderes comunitarios, pensando siempre que la gente disponga la información necesaria para prevenir el suicidio en su entorno”.

Al respecto, destacó: “Aquellas cosas que hay que aprender a detectar en las personas de nuestro entorno, cuando una persona la está pasando mal y no lo puede gestionar solo. Son signos que nos tienen que alertar sobre un posible riesgo suicida”.

“Hay cosas como los cambios de hábitos, la persona que se aísla es una persona que está en riesgo. Hay personas que les gusta la soledad, y eso no significa que no socialice sanamente, el tema es que cuando una persona siempre ha socializado de repente se aísla, esto se ve en cualquier edad y es un indicador, especialmente en los más jóvenes”, consideró Marzano.

Y sumó: “El ámbito escolar es privilegiado en este sentido, para los docentes es más fácil observar quien es el que está aislado del grupo, es el momento de acercarse y preguntar. De indagar porque tiene que haber un proceso de acercamiento al otro”.

Consultada por el motivo por el cual una persona puede intentar suicidarse, explicó: “La conducta suicida está mediada por miles de factores, no hay un solo factor que haga que una persona intente suicidarse”.

“Hay que trabajar con la persona y con todo su entorno inmediato, familia y amigos más cercanos. No se trata de tenerlo vigilado, sino fortalecer a la persona que necesita un espacio psicoterapéutico. A su vez, acompañar y capacitar, brindarle herramientas a su entorno para que sepan acompañar y estimular un diálogo sobre las problemáticas”, mencionó.

Qué pasa en Santa Cruz

"La visibilidad del suidio es menos de lo que realmente es, acá se ve más porque no hay tanta población. En Buenos Aires son miles de millones de personas, no se conocen entre sí la mayoría, los hechos de suicidio quedan en las estadísticas pero no están tan presentes como se habla en los barrios. Acá se conocen las personas, hay una cuestión de identidad que hace que estén más presentes los hechos", apuntó.

Y continuó: "Hay un montón de variables que intervienen para que en la población haya suicidas. Hay a partir de la ecuación climática la gente es muy para adentro, la gente no sale. Hay otras cosas que atraviesan a una sociedad además del clima y la geografía, como las redes sociales y el internet".

Campañas y difusión

"Hay mucho por hacer, nosotros hacemos cosas hace tres años y no es tan visible lo que se hace. El suicidio es un tabú social por ello no es tan visible. HAy que trabajar mucho para hacer visible estas cosas", dijo y completó "arrancamos con una jornada comunitariamente en el San Benito para hablar de salud mental y queremos replicarlo en todos los barrios".