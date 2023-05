Daniel Peralta ya fue designado como interventor en YCRT. El cambio de nombre en la empresa estatal sucede luego del reclamo por el pago de haberes atrasados a jubilados y la mala relación con los sindicatos que reclaman inversión en toda la empresa. En este sentido, la Cuenca Carbonífera recibió con grandes expectativas el nombramiento debido al antecedente de Peralta al frente de la estatal, durante 2004/2007.

En diálogo con EL MEDIADOR, Emilio Martínez, jubilado de YCRT se refirió a la llegada de Daniel como nuevo interventor de la empresa: “Como yo, muchos compañeros recibimos esta buena noticia. Yo trabaje en la época que fue interventor, Daniel marca una historia en la Cuenca, trabajamos juntos, y hoy se puede ver que en aquellos años fue cuando Néstor vino a la cuenca y nos dio el 82 por ciento, las seis horas, y Daniel era interventor. Fue cuando se recuperaron los convenios colectivos de trabajo”.

“Contento porque es un hombre que conoce y porque los jubilados la estábamos pasando muy mal con esta gestión, con Mauricio Macri dos años no cobramos. Y ahora vinimos cobrando, pero teníamos problemas con la intervención, Daniel conoce muy bien el tema de los jubilados. Hay un gran número de jubilados que cobramos más por la empresa que por el ANSES. Esperamos que podamos finiquitar esto con Daniel”, expresó.

Por su parte, sentenció: “Es muy importante que de una vez por todas entendamos que debería figurar gente de acá, gente de Buenos Aires no puede conducir empresas de Santa Cruz, se denominan como vecinos que no tienen nada”.

“Aníbal Fernández hizo algo bien, nosotros no cobrábamos los sueldos y la deuda de dos años los empezaron a pagar. Aníbal cuando viene como interventor dijo que los jubilados no van a ser el patio trasero de la empresa, y nos pagaron conjuntamente con los activos. Hasta que llegó un momento que no nos pagaron más, somos 5 mil jubilados que estamos en esta situación. Con la medida de Aníbal se normalizó la situación”, precisó.

Y completó: “En la época de Daniel fui coordinador general de la Mina, Daniel en esa época reabrió la preparación principal, se hizo los módulos de mina 5 para que los trabajadores tengan un lugar, se hicieron los convenios colectivos de trabajo”.

“No la tiene fácil Daniel porque la situación es distinta, la Mina es peligrosa porque se trabaja con gas. Ojalá se pueda armar con un equipo de gente que conozcan bien el trabajo”, cerró.