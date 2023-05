El presidente Alberto Fernández reiteró que le tocó "gobernar un tiempo difícil" del país y recordó que el gobierno de Mauricio Macri "tomó una deuda insostenible para la Argentina".

"Nos ha tocado gobernar un tiempo difícil. Recibimos el país en una situación compleja, un país en default con la enorme deuda que habían tomado, de características singulares, en récord de tiempo y cantidad, 150 mil millones de dólares tomada en menos de dos años", dijo Fernández este miércoles en Tecnópolis, al inaugurar la exposición BNA Conecta, junto al jefe de Gabinete, Agustín Rossi; la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.

Fernández defendió hoy la reestructuración de la deuda que su gestión hizo en relación al préstamo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri y las condiciones que se plantearon para eventuales renegociaciones, como la que lleva adelante actualmente el ministro de Economía, Sergio Massa.

"Hay que entender el por qué uno tiene la necesidad de negociar con el FMI. La discusión es cómo se negocia: se puede negociar con las reglas ortodoxas que el Fondo propone o cómo lo hicimos nosotros. Hoy Sergio (Massa) está negociando con la misma lógica que lo hicimos el primer día", remarcó

En otro pasaje de su discurso, el Presidente afirmó que, aunque durante su gestión tuvo que negociar con FMI, no fue "complaciente" con el organismo y remarcó que "siempre" tuvo "un horizonte claro" como plan de gobierno: "la producción y el trabajo".

"Aunque tuvimos que negociar con el Fondo, no somos complacientes con el Fondo ni salimos de la irracionalidad de no discutir la deuda. Siempre tuvimos un horizonte claro, la producción y el trabajo. Crecimos 16 puntos en los últimos dos años. Hay 30 mil pymes funcionando. La desocupación bajó a menos del 6 por ciento. Desafío a cualquiera a que venga a negar esto que estoy diciendo", dijo el mandatario en Tecnópolis.

Fernández pidió además a la ciudadanía que "no se equivoque" a la hora de votar en las elecciones de este año, advirtió que "los que dicen tener el remedio son los que trajeron la enfermedad y los que dicen ser el antisistema son los más que defienden el sistema" y, en un mensaje hacia el interior del Frente de Todos, pidió que "dejemos de discutir entre nosotros porque el problema está con los otros".

"Les pido que no nos equivoquemos, los que dicen tener el remedio son los que trajeron la enfermedad, los que dicen ser el antisistema son los más que defienden el sistema. Los que nos dicen cómo resolver el problema de la deuda y el déficit son los mismos que lo crearon e hicieron negocios. Yo me voy con la tranquilidad de que ningún hermano mío se volvió millonario. Me voy con lo mismo que llegué. Dejemos de discutir entre nosotros, el problema no está entre nosotros, está con los otros", dijo el Presidente en un acto en Tecnópolis.

"La producción industrial nacional se encuentra 15% arriba de la prepandemia"

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó este miércoles que la producción industrial nacional se encuentra "15% arriba de la prepandemia", al destacar el rol de la industria y la "decisión política" del Gobierno de apoyarla.

"En la Argentina productiva, a través de las medidas públicas y políticas tomadas desde 2020 hasta la actualidad, el nivel de actividad de producción industrial creció en el primer trimestre 2,6% interanual, siendo el mejor de los últimos seis años, y hoy estamos 15% arriba de la prepandemia", enfatizó de Mendiguren durante la inauguración de la segunda edición de la Expo BNA Conecta en Tecnópolis, acto que encabezó el presidente Alberto Fernández junto a la presidenta del Banco Nación (BNA), Silvina Batakis.

El funcionario además destacó el nivel de inversión: "Estamos en 17,3% y es el más alto de los últimos 14 años; la industria tiene récord de producciones industriales, que en 2022 se manifestaron en sectores como alimentos y bebidas, minerales no metálicos, industria automotriz, entrega de cemento y de hierro".

En esa línea puntualizó: "No aceptamos que Argentina está en un período de crisis, poco menos apocalíptica; sí lo hace la Argentina especulativa, que jugó a la bicicleta financiera, al endeudamiento".

De Mendiguren valoró que "el empleo privado formal en la industria lleva 33 meses de crecimiento consecutivo, el período más extenso desde 2009", en tanto que "el empleo privado formal de la economía hasta 2023 presentó el más alto nivel desde al menos 14 años, y hoy la economía general acumula 31 meses consecutivos de creación de empleo formal".

En cuanto a la convocatoria del BNA a la industria, el funcionario agradeció a Silvina Batakis por la sinergia entre la Secretaría y el banco, y además resaltó "la decisión política de asistir a la producción", evidenciando su compromiso con el sector y "que se aleja del modelo de la especulación financiera".

"Es cierto que hoy podemos tener un índice de inflación un poco más alto producto de la emisión durante la pandemia para rescatar a la producción, pero la contracara de esto es que 30.000 de nosotros estemos vivos, que hayamos crecido al 10,5% en 2021 y al 5% el año pasado", refirió.

No obstante, de Mendiguren insistió: "Esto no fue gratis, fue producto de una política económica, una decisión política, de estar al lado" del sector productor, porque "cada vez que la especulación financiera destruyó a la Argentina con endeudamientos que llegaron a la insolvencia, la Argentina productiva la rescató; el interior del país vino sobre Buenos Aires, produjo, generó empleo y hoy gracias a las políticas públicas aplicadas estamos en ese camino", concluyó el funcionario.

FUENTE: AGENCIA TÉLAM