El exgobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, fue nombrado como el nuevo interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). En diálogo con EL MEDIADOR, aseguró que “estamos en Río Gallegos y el lunes estaremos en la Cuenca, ahora con el plan de desarrollo de trabajo en la cuenca, ahí vamos a estar, finiquitando algunas cosas, hablando con autoridades nacionales. Hay que prestarle mucha atención que ha estado descuidada en el último tiempo”.

Siguiendo esta línea, precisó: “La idea es quedarnos allá, vamos en familia, hay que convivir en todo sentido con el pueblo de la cuenca porque hace falta. Esa empresa corta en positivo o negativo, las expectativas de toda la cuenca. Tiene que estar armónica, funcionando en todas sus partes”.

Por su parte, habló sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y las consecuencias que genera a nivel mundial: “El carbón ha vuelto a retomar expectativas, y nosotros tenemos que aprovechar estas expectativas. La gobernadora desde un principio se manifestó a favor que yo llegue a la intervención, ella pensó que era necesario un cambio”.

“Lo propio hizo la vicepresidenta de la Nación, Cristina me convocó dos veces en 10 días para charlar sobre lo que ella piensa y me preguntó qué pienso yo. También surgieron charlas con Sergio Massa, y la ministra de energía, y con los trabajadores que tengo una relación cercana, no solo con los gremios”, manifestó.

Asimismo, expuso: “Queremos que la empresa tenga un futuro como el que merece para los trabajadores, la cuenca y la provincia. Así después podemos exportar el carbón, para eso se hicieron tantas obras y se volcaron tantos recursos. Hay esperanzas y es momento de accionar y poner en funcionamiento todo el yacimiento”.

“No quiero juzgar intenciones políticas, mi trabajo ahora es llevar adelante el funcionamiento. Tengo claro qué piensa la gobernadora de la provincia, la vicepresidenta de la Nación, los intendentes, los senadores, los concejales. Hay una decisión política que tiene acompañamiento político, vamos a necesitar apoyo para avanzar en la figura jurídica y cosas que están pendiente”, recalcó.

“Tenemos que hacer un plan de corto mediano y largo plazo, más allá de las autoridades que estén, tenemos que proteger y garantizar que esta empresa no se puede tocar porque está en condiciones de abastecer de energía al país, de generar trabajo, hay que plasmarla y consolidarla”, aseveró Peralta.

“Quiero escucharlos a todos”

En otro tramo de la nota, el nuevo interventor de la empresa estatal, comentó: “Hay que escuchar y avanzar, no detenerse en cuestiones internas y de política. Voy a ir a Punta Loyola más adelante, ahora estoy hablando con ellos, a medida que vayamos consolidando el proceso, voy a ir muchas veces a Loyola porque forma parte de la familia de YCRT”.

“Tenemos que hablar y poner en marcha la empresa, vamos a trabajar para consolidar este proceso”, añadió.

Elecciones: apoyo a Javier Belloni

Al respecto, se refirió a su apoyo a Javier Belloni en su posible precandidatura como gobernador de Santa Cruz, aún no confirmada. “El apoyo a Javier lo hice público, hoy no estoy en ninguna mesa chica de resoluciones y cómo se manejan las encuestas. Entiendo que hay tres candidatos, en función de eso. Entendimos que Javier tiene vocación, experiencia, juventud y ganas de consolidar un proyecto provincial”, dijo.

Por consiguiente, el exgobernador de la provincia de Santa Cruz expresó: “Espero que sea una campaña aclarada de propuestas, tanto en el oficialismo y en la oposición, y que permitan que la gente elija, el que gane tenga el respaldo del resto de los candidatos”.

“Claudio Vidal es un hombre muy valioso, hay que ver si se hará un proceso democrático junto con un compañero que nació peronista y es peronista, tiene un partido con un peso electoral importante. No hay que dejarlo de lado”, comentó.