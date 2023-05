En la mañana del jueves en el Concejo Deliberante de Río Gallegos se llevó adelante una nueva sesión ordinaria donde se aprobó por unanimidad el proyecto que adhiere a Río Gallegos a la Ley de alcohol cero de Provincia, de autoría del concejal Pedro Muñoz (CC-ARI), quienes celebraron el acompañamiento de la ordenanza.

Vale aclarar que dicho proyecto, salido de comisiones, adhiere a la Municipalidad de Río Gallegos a la Ley Provincial Nº 3484. La misma prohíbe la conducción de cualquier tipo o especie de vehículo o medio de transporte, con una graduación de alcohol superior a cero (0) gramos por mil (1.000) centímetros cúbicos de sangre; o bajo la influencia de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o análogas.

Un paso importante dio la ciudad capital en este sentido, María Sanz estuvo en estudios, donde estuvo en comunicación con EL MEDIADOR, y expresó: “Estábamos con la seguridad que iba a salir, mucha emoción, más de doce años de lucha buscando, consultando, convenciendo, esperando y trabajando, demostrando que Alcohol Cero ayuda y suma. Podemos decir que se redujo la siniestralidad desde que rige alcohol cero en la provincia, ya sea porque la gente tomó conciencia o porque no le retengan los vehículos”

María Sanz fue consultada por la demora de esta ley: “Sabes cuántas vidas perdimos por el consumo de alcohol, siniestros evitables que hoy no tienen marcha atrás. Mucha gente perdió la vida, esta herramienta legislativa que necesitábamos. Hace poco el Senado dio la media sanción que faltaba para que sea ley nacional, y Río Gallegos se tenía que sumar”.

“Con la lucha entre ONG en el país, las provincias, después suma las localidades de estas provincias. No se dan cuenta lo importante del Alcohol Cero, es resguardo de la vida de tus ciudadanos”, indicó.

De todos modos, respecto a los que no están de acuerdo apuntó: “Mucha gente no está de acuerdo, es lógico, lo que no se entiende es el fundamento válido para que no. Alcohol Cero rige de toda la vida para los transportes públicos, jamás hubo problemas. Los fundamentos no se entienden”.

“El Alcohol al volante mata, con cualquiera de las graduaciones. Con una víctima alcanza para saber que algo no está bien, tenemos el respaldo para fundamentar. El Alcohol en cualquiera de sus graduaciones altera el modo de conducir”, afirmó Sanz.

El trabajo que se viene

¿Qué queda a partir de ahora? Ahora comienza a implementarse el sistema de scoring con la quita de puntos en la provincia. “Ahora funciona el scoring, la provincia ya se adhirió. Está Puerto San Julián y Los Antiguos donde este sistema ya se implementó, el lunes o martes hacemos capacitación para que empiecen a implementarlo”, aseveró.

“Tenemos el Observatorio Vial Provincial que asiste a todos los municipios, en la recolección de datos, está a disposición toda la información. En Río Gallegos, la mayor cantidad de incidentes viales son de día, en la semana, en el apuro de ir al trabajo; con heridos graves y fallecidos, los tenemos los fines de semana fruto del alcohol”, ejemplificó la Subsecretaria Seguridad Vial.

Educación Vial

Otro eje, Sanz se refirió a llevar la educación vial a las escuelas: “Estamos trabajando desde el año pasado, en el Plan Federal de Educación Vial para docentes. Se está formando docentes para la educación vial, tenemos tutores que hacen el seguimiento. Es un plan integral donde la seguridad vial pasa con una formación, un concepto y un trabajo diario”.

“Hay que trabajar con los secundarios que son los próximos a conducir, y trabajar cuestiones que tienen que ver con la seguridad vial y se puede marcar la diferencia en la vía pública”, cerró.