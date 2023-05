El propietario de TAQSA, Santiago Gómez, dialogó con EL MEDIADOR, en primera línea se refirió a los aumentos de combustibles en el país y cómo afecta esto a la empresa: “Hoy pasa es lo que le pasa a todos los vecinos con las subas, cada vez cuesta más, con la suba del combustible, no son todos transmitidos a la tarifa porque si subimos la gente deja de viajar”.

Y es que este domingo YPF confirmaró un nuevo aumento en el precio de los combustibles. La nafta subió un 5%, mientras que el gasoil incrementó a un 7% que ya se aplicará desde este jueves en todos los surtidores del país.

Y agregó: “A nosotros se nos hace más difícil, cada dos o tres aumentos de combustibles hacemos uno, intentamos que viaje más cantidad de gente para subsistir con el servicio”.

“Tratamos de salir adelante, tratando de ser más operativo. Es un trabajo de toda la familia y el grupo, no es solo el combustible sino la compra de cubiertas, los repuestos están parados porque no se consiguen, hay muchas circunstancias que hacen que no podamos cumplir con el servicio. No se consiguen los repuestos que tiene que ver con micros”, expuso.

Por su parte, comentó sobre la cantidad de unidades que tiene TAQSA: “Tenemos 70/80 unidades, los argentinos estamos acostumbrados y estamos viendo todo el tiempo de apagar fuegos”.

“Somos una empresa local que hace años transitamos las rutas patagónicas, el año pasado hemos tenido rutas cortadas porque no había gente trabajando, por ello no se cumplían los servicios. Todo depende del plan invernal de Vialidad Nacional y Provincial, si las rutas se limpian rápido se dará el servicio normalmente”, puntualizó.

“No cierro la puerta de ser candidato”

“Fui diputado cuatro años, decidí dedicarme a lo mío porque había perdido, entender que ahora retomo mi vida normal. Política podemos hacer todos desde diferentes lugares”, remarcó y añadió “no cierro la puerta de ser candidato, tengo ganas de que mi ciudad siga creciendo, el avance en estos años fue muy bueno. Quiero que vaya mejorando mi ciudad”.

“Hoy estoy trabajando desde el sector que me corresponde, ayudando al crecimiento de la provincia. Sentí que me tocaba poder trabajar desde mi sector, llevar adelante la empresa familiar”, concluyó.