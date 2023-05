Fabio “La Mole” Moli confirmó durante un móvil con Intrusos que golpeó a su ex mujer, Marta Galiano, al menos en una oportunidad, cuando salía de los Tribunales cordobeses para declarar en la causa por violencia de género que le inició su ex en el año 2019.

“Si, acepté la cachetada. Y conté el contexto de las cosas. Yo sé que eso no estuvo bien, sé que me equivoqué”, dijo el ex boxeador, que saltó a la popularidad por su carisma durante el certamen Bailando por un Sueño.

Marta Galiano decidió romper el silencio en un móvil con Intrusos, donde contó detalles del calvario que vivió durante los 30 años que duró su relación con el ex boxeador. La discusión principal que mantenían era por la paternidad de su hija mayor, Marina, que el boxeador dudaba que fuera suya: "Los golpes comenzaron cuando me decía que Marina no era su hija".

"No es cierto que Marina no sea hija de La Mole. Y estoy segura que en el fondo él sabe que ella es su hija… Mi hija está destruida porque él le echa la culpa de todo. Me dijo que por culpa de ella se destruyó la familia. Cuando salga sale el ADN que es el padre, ¿cómo va a quedar él?", agregó Galiano.

Marta convivió durante 30 años con el ex boxeador hasta que en 2019 se animó a denunciarlo. Pero no fue fácil porque sus dos hijos varones no la apoyaron. Solamente se quedó a su lado su hija. “Tomaba alcohol para no ahorcarme”, confesó entre lágrimas.

Mariano Antuña, fiscal de la Cámara 12 del Crimen de Córdoba, pidió 2 años y ocho meses de prisión en suspenso para Fabio “La Mole” Moli. La última audiencia se realizará el 29 de mayo. Ahí podrá hablar el acusado y se escuchará el

FUENTE: AMÉRICA NOTICIAS