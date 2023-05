Dalma Maradona recordó con cariño a su papá y pidió justicia por su muerte

Dalma Maradona dio una entrevista a corazón abierto en el ciclo Estamos en una, que se emite por República Z. La actriz habló de diferentes temas, como la maternidad, su relación con Diego Maradona y el juicio que se llevará a cabo por la muerte del astro del fútbol.

“Con dos hijas estoy colapsada”, aseguró, entre risas, sobre la crianza de Roma y Azul. Además, explicó que por el momento prefiere no exponerlas hasta que ellas decidan si quieren o no aparecer en las redes sociales y los medios. Pero con su primogénita es más difícil porque a ella le gusta mucho cantar, bailar, grabar videos e incluso le pide ir a la cancha de Boca. “Mis hijas no necesitan la exposición, pero si se vuelve insostenible con Roma veremos”, señaló.



Durante la charla, la hija de Claudia Villafañe manifestó que prefiere decir lo que siente, sin faltarle le respeto a nadie. “Tuve mucho tiempo disfonía porque me guardaba cosas. Si no te metés conmigo, no voy a ir de la nada para atacarte... pero si te metés con mi familia, sí”, afirmó.

Cuando Lourdes Sánchez le preguntó si tenía algún tesoro guardado de su papá, Dalma respondió: “Él me regalaba sus camisetas y se enojaba porque no les daba valor”. Y agradeció a su mamá que se encargaba de guardarlas y de cuidarlas hasta el día de hoy. Además aprovechó para defender a Claudia de la gran cantidad de acusaciones que realizaron en su contra en la Justicia: “A mi mamá la querían meter presa, una locura, la acusaron en muchas causas y está sobreseída porque son ridículas, de gente que no tenía nada que hacer”.

De esta manera, hizo referencia al abogado Matías Morla, quien era el apoderado del astro del fútbol y fue el encargado de iniciar una batalla judicial contra Villafañe. Respeto al letrado, la actriz manifestó: “No tengo ningún tipo de relación. Me parece que sobrepasaba su trabajo, hacía cosas... ¿por qué querrías separar a un papá de una hija? No de él sino que hablo en general, ¿qué te pasa por la cabeza para pensar hagamos que el padre no vea a las hijas? o que llames y te corten el teléfono. Como un fin que lamentablemente se pudo llevar a cabo, quedarse con una marca.. quedate con todo, a mí no me importa, pero había un plan”.

Más allá de las dificultades que tenía con Gianinna para comunicarse y verse con Diego, lograron mantener un vínculo. “Si lo íbamos a ver, él pedía que se fueran todos porque quería estar con sus hijas. Yo ahí moría”, señaló orgullosa. Y recordó algunos de los malos momentos que debió pasar porque el entorno de su papá ponía trabas: “Yo iba a la casa, esperaba en la puerta y no me dejaban entrar. Una vez me pasó con mi hija y dije nunca más. Él me llamaba y me preguntaba por qué no había ido, pero yo había estado en la puerta”.

A pesar de ese tipo de situaciones, guarda en su corazón los recuerdos de los momentos vividos con su padre. También recordó que con Gianinna estaban muy preocupadas por la salud de Diego y que cuando lo manifestaban de manera pública las trataban de locas. “El día de su cumpleaños cuando lo exponen así y lo sacan a la cancha, todo el mundo pudo ver cómo estaba”, recordó con tristeza. “Todo lo que hacíamos estaba interceptado”, agregó.

Por último, se refirió al juicio por la muerte de Maradona en la que están imputados el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

“Hay 8 personas procesadas por homicidio simple con dolo eventual, no hay fecha de juicio pero se va a dar. Era como una organización”, aseguró Dalma. “No se manejaron bien, lo de mi papá pasó a las 7 de la mañana y nos llamaron a la 1 de la tarde”, recordó sobre el día que falleció el astro del fútbol el 25 de noviembre de 2020.

Además explicó que espera una condena para los acusados: “No hay nada que me devuelva a mi papá, pero por lo menos que no puedan hacérselo a otra persona”. También espera que puedan recuperar la marca Maradona que por el momento sigue siendo manejada por Matías Morla. “Mi papá tiene que tener justicia y me siento muy apoyada, muy respaldada”, finalizó.

