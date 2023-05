Scaloni completó otro desafío extremo en bicicleta

La pasión de Lionel Scaloni por el ciclismo no conoce límites. El entrenador de la Selección campeona del mundo se subió a la bicicleta, invitado por un programa de la TV española, y logró completar una de las pruebas más duras del planeta, conocida como El Infierno. "Es un experiencia increíble conocer esta subida mítica", tiró el de Pujato una vez logrado el objetivo.

Los ciclistas profesionales ya lo empiezan a mirar de reojo a Scaloni, quien llama la atención por su estado de forma y por sus tiempos arriba de la bici. Semanas atrás la rompió en una carrera en Mallorca, donde reside junto a su familia. Al observar su rendimiento, Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia en 1988 y de la Vuelta a España en 1985 y 1989, lo invitó a compartir el ascenso en El Angliru, un alto del Principado de Asturias.

"Lionel aceptó rápidamente, le motivó el reto que le planteamos, y ya se ha visto que ha sido un acierto traerle”, dijo el ex ciclista español en diálogo con La Nueva España, y agregó: “Me sorprendió mucho la fuerza y preparación que tiene Scaloni. Sabía que andaba bien, pero no me esperaba un rendimiento así”.





Durante el recorrido, Scaloni contaba que "desde que dejé el fútbol me apasiona la bicicleta y cada día ruedo hora y media, aunque más en bici de montaña más que en la de carretera. Tenía mucha ilusión por venir a conocer estas montañas míticas de la Vuelta a España, con la fama mundial que tienen y por eso acepté encantado la invitación".

La parte final del recorrido, en un escenario cubierto por la niebla, fue la más exigente. Famosa por ser la etapa final de la Vuela a España desde 1999, se trata de La Cueña Les Cabres, que tiene un desnivel del 23,5% y se encuentra a 1570 metros sobre el nivel del mar. Al momento de realizarlo, la temperatura era apenas ocho grados.

FUENTE: DIARIO OLÉ