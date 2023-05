Legisladores Patagónicos redoblarán esfuerzos para el crecimiento de la Región

En el cierre de la segunda sesión del Parlamento Patagónico, se escucharon las exposiciones de cada presidente y presidenta de las comisiones de Parlamento Patagónico de las provincias.

Es así que Roddy Ingram, de la provincia de Chubut, recordó a Matías Mazú y pidió “homenajearlo trabajando con el objetivo de cumplir con las necesidades de nuestras provincias” e indicó que “tuvimos un volumen político que reunió a Vicegobernadores y Gobernadores y los ejes de la problemática, son los mismos, y por la memoria de Matías debemos seguir trabajando, no bajar los brazos, el debate es bueno siempre con respeto”.

A su turno, el titular de la comisión de Parlamento Patagónico de Tierra del Fuego, Emannuel Trentino Martiré, se dirigió a los presentes e indicó “tenemos la responsabilidad de transformar nuestra Región, realizamos gestiones en distintos estamentos, trabajamos con respeto, con unidad” destacando que con la mayoría de las legisladoras y legisladores “me une la amistad, en este Parlamento tenemos el honor de tener compañeras como ustedes de quienes aprendemos siempre”. Además, manifestó que el legado de quienes integran este Parlamento es “trasladar estas acciones y gestiones para que las continúen”.

A continuación, los diputados Elbi Cides y Marcelo Szczygol de la provincia de Río Negro agradecieron el trabajo de todas las Legislaturas para la realización de este Parlamento y pidieron trabajar “en la temática de Cambio Climático, debemos visibilizar esta situación y seguir trabajando en mejorar las condiciones para vivir con dignidad”, y agregó que “la Patagonia es un lugar estratégico, y tenemos un potencial energético que debemos desarrollar”.

Por su parte, Francisco Torroba, de la provincia de La Pampa, destacó la “solidaridad con la que se trabaja en el Parlamento Patagónico, no tenemos una visión provincial sino regional, por ello debemos trabajar en los avances que hemos dado en estas reuniones que ya hemos realizado”.

Más adelante, la Presidenta de la comisión de Parlamento Patagónico de la provincia de Neuquén, Ayelén Gutiérrez, destacó los avances que se han realizado en cuanto a la conectividad que siempre se reclama desde la Patagonia. “Pudimos entablar vínculos con funcionarios nacionales para continuar con las gestiones”, indicó y agregó: “vamos a seguir militando causas que nos son comunes a la Región, fortalecer lazos de amistad y comunidad”. Luego destacó que “vamos a seguir caminando, construyendo, fortaleciendo este Parlamento, alzando la voz por nosotros y los que vengan después, con el corazón mirando al sur”.

Finalmente, el Vicepresidente del Parlamento Patagónico, Carlos Santi, y la Presidenta Laura Hindie agradecieron la presencia de las legisladoras y legisladores, como así también del personal de la Cámara de Diputados de Santa Cruz y a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa por brindar las instalaciones para esta Sesión.

“Vamos a seguir trabajando en las alternativas en recursos renovables y cuidado de nuestros recursos no renovables, tenemos gasoductos, oleoductos” dijo Santi y agregó “tenemos que tener la fuerza para seguir peleando por los recursos patagónicos”.

Por su parte, Laura Hindie manifestó “no es casualidad que una mujer llegue a este cargo, entre mis pares la mayoría son varones y me votaron. Matías me incluyó en la comisión de Parlamento, y Santi me ofreció su lugar, que no es poca cosa” y agregó: “las mujeres resaltamos por la sororidad, y tampoco es casualidad que después de 13 años, una mujer santacruceña ocupe la Presidencia del Parlamento”, concluyó.