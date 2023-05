Julio Audi, primer vocal del consejo directivo del PRO, en representación de la minoría, referente de la lista amarilla, estuvo en comunicación con EL MEDIADOR y se refirió a la situación dentro de Cambia Santa Cruz respecto a las elecciones: “Somos optimistas, las vemos con grandes posibilidades, la gente necesita un cambio de sistema que viene hace más de 30 años. El pueblo de Santa Cruz ha sufrido un deterioro en calidad de vida, charlamos con la gente que necesitan un cambio”.

“Incursioné en el PRO en el año 2015, antes de que Macri sea electo. Estamos creciendo mucho en la provincia, tenemos una buena presencia y aceptación de la gente. Estamos creciendo en propuestas que llevamos a la gente”, puntualizó Audi.

“La gente se ha visto con muchas ganas de conocernos y escucharnos, mucha gente no sabía que existía el PRO y ahora participamos de la mesa tomando decisiones también. Estamos creciendo mucho”

Respecto a la llegada de Mario Markic, y aseguró: “Lo vemos con beneplácito, necesitábamos un candidato, tiene carisma y buenos antecedentes y oriundo de la provincia. Apoyamos su candidatura de Mario Markic en el PRO en la provincia”.

“Nuestra candidata a presidente, Patricia Bullrich, apoya a todos los candidatos y después saldrá el que más reúne por Ley de Lemas, nosotros apoyamos a la mesa de Cambia Santa Cruz. Tanto a Mirey Zeidán, Markic y con Roxana Reyes”, indicó.

En otro eje, se refirió a la interna del PRO a nivel nacional entre Bullrich y Larreta: “Que Jorge Macri sea candidato único es una forma de ver cómo se acomodan las cosas. Siempre se dijo que el candidato para CABA iba a ser del PRO, en este caso salió Macri. Y la interna a nivel nacional es lamentable, no por nuestra candidata, sino por las operaciones que no van con la política del PRO. Son cosas que se dan y se acomodarán, nada mejor que las PASO”.

Por último, confirmó que Patricia Bullrich vendrá a Río Gallegos “no tenemos fecha fija, pero estamos con las gestiones, y ella me lo ha transmitido personalmente que quiere venir a Río Gallegos”.

“Nuestra postura es la no inclusión en Cambia del partido SER. Nosotros adoptamos la postura e hicimos saber que no estamos a favor de eso porque creemos que es un caballo de troya, viene del partido del Frente para la Victoria. Si bien ha tenido sus discrepancias, nosotros creemos que no sería positivo la incorporación”, cerró.