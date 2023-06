Andrés Ibarra, en campaña: afuera el Consejo, el caso Retegui y "a River le vamos a ganar con la cancha"

La campaña por la presidencia de Boca sigue caliente. Luego del relanzamiento de su candidatura de la semana pasada, cuando aprovechó para mostrar su proyecto estadio (Bombonera Siglo XXI), Andrés Ibarra volvió a meterse de lleno con los temas que están permanentemente en la agenda de los hinchas de Boca. La nueva Bombonera, que ocupará un tema central en las próximas elecciones, y por supuesto el fútbol, con críticas a la actual dirigencia por la gestión.

El candidato opositor impulsado por Mauricio Macri defendió su proyecto de estadio como el único viable para darle una solución definitiva al tema y reconoció que las mejoras introducidas por River influyen en las ganas de superarlo: "A River le quiero ganar en todo, y con la cancha también le vamos a ganar", aseguró en diálogo con Decime qué se siente, por Late 93.1.La cancha proyectada por Ibarra tendrá capacidad para unas 105.000 personas ("podrían entrar todos los socios activos") y prevé una conexión con la La Bombonera actual -a través de un puente- donde los partidos podrán seguirse en simultáneo a través de pantallas en una suerte de fan fest.

Ibarra se mostró duro con la actual conducción, no sólo porque "no avanzaron en nada" con el promocionado proyecto de Bombonera 360 que fue uno de los caballitos de campaña de Jorge Amor Ameal en los comicios de 2019, sino por la gestión en el fútbol. "El Consejo es lo peor que podés hacerles a un técnico y a un vestuario, es un órgano nefasto, pésimo y perjudicial. Ya vimos lo que sufrieron Battaglia y después Ibarra, que se iba a quedar 20 años y se quedó tres meses. El vestuario necesita tranquilidad y respeto, no estar influenciado por seis personas que piden una cosa, presionan por otra, por este jugador o aquél. Conmigo el Consejo no dura un minuto".

El caso Retegui y una "gestión pésima"

El candidato también respondió sobre el caso de Mateo Retegui, que consideró "grave, una vergüenza" y contó que lo están investigando. "No me lo creo mucho, la verdad. ¿Qué, se olvidaron de la repesca? ¿No la quisieron hacer? ¿Y por qué motivo?", disparó. "Hace un tiempo hicimos un informe con los jugadores que se fueron libres, por lo que Boca perdió unos 35 millones de dólares. Este caso lo dejamos especialmente afuera para estudiarlo, pero es parte de una gestión pésima", completó Ibarra.

Retegui está a préstamo en Tigre, que tiene una opción de compra de 2,3 millones de dólares por el 50% del pase. Como el club de Victoria no la ejecutó, en noviembre pasado Boca tenía la chance de rescatarlo a costo cero. Ya el delantero se había consagrado como goleador del campeonato y encabeza la tabla de éste. Pero el club no lo hizo. Riquelme dijo que no tenía "por qué ir a sacárselo", hubo versiones que hablaron de un "olvido" porque el resto de las repescas estaban pautadas para diciembre y hace unos días Chicho Serna contradijo las palabras del vicepresidente diciendo que el jugador "no quiso volver", algo que se desmiente rotundamente desde el entorno del jugador. Si Tigre negocia a Retegui, podrá quedarse con el 50% del valor de venta (un valor que subió con su convocatoria y sus goles en la selección italiana) y hacer uso de ese dinero para pagar su opción de compra.

