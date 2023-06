Buen Día Vida hizo entrega de las llaves del espacio a LALCEC

En la mañana de hoy, en las instalaciones de lo que anteriormente fue un espacio destinado para pacientes oncológicos de la localidad y de otras localidades de la provincia, se llevó a cabo la entrega de las llaves del lugar. La entrega se hizo por parte de una integrante del grupo de mutua ayuda Buen Día Vida a uno de los miembros de la Comisión directiva de LALCEC, Susana Portela.

Antes de que se concretara la entrega, Patricia Martinez -quien es paciente oncológica e integrante de Buen Día Vida de Río Gallegos-, contó a TiempoSur que hoy miércoles 31 de mayo "es el plazo máximo que teníamos para hacer entrega del espacio. La idea es que pueda venir un miembro de la Comisión de LALCEC para que pueda ver que estamos entregando el espacio en condiciones y hacer firmar un acta respecto a esta situación, para no tener ningún tipo de dificultades el día de mañana, con este lugar que ellos nos cedieron y compartieron con nosotras por casi 24 años".

A pesar de que se trata de una situación poco amena, Patricia aprovechó para agradecer a los miembros de la Comisión de LALCEC "que hace casi 24 años se comprometieron y nos cedieron este espacio y que compartió con este grupo durante mucha cantidad de años, con muchas personas que pasaron por este lugar y con muchas compañeras que ya no están; pero como sucede muchas veces lo malo trae algo bueno, y en este caso nos ha permitido gestionar el espacio propio. Si no nos hubieran echado no lo hubiéramos hecho, así que nos parece que es algo importante", destacó.

Según cuenta Patricia, todo el proceso de abandonar el lugar se ha tratado de una situación "hiper compleja" para todas las compañeras que pertenecen al grupo de mutua ayuda, debido a que "para un paciente oncológico que te saquen el lugar en donde vos podés reunirte con tus compañeras a resolver ciertas cuestiones relacionadas con el transitar la enfermedad, es algo doloroso". Por otro lado, señaló que el que exista un plazo para la entrega del lugar también se trató de una medida dolorosa, debido a que el cáncer, generalmente, también tiene un plazo. "Más allá de eso, vamos a empezar de cero en otro espacio, con una larga trayectoria y con muchas experiencia por suerte, porque tenemos compañeras que hace muchos años están en este lugar haciendo muchas cosas por la comunidad", añadió.

En este marco, las integrantes del grupo de mutua ayuda Buen Día Vida realizaron un abrazo simbólico al lugar que, durante 24 años, las acompañó en los peores momentos de la enfermedad. "La idea del abrazo simbólico tiene que ver con las que ya no están, con las compañeras que han fallecido por la enfermedad y que fueron parte del grupo, también por todos los aprendizajes y lo que se transitó en este espacio que es muy importante para todas las personas que formamos parte del grupo", expresó Martínez.

"Este espacio nos contuvo, nos cobijó en los peores momentos, en las quimios, en los rayos, en las derivaciones, en las operaciones y situaciones al extremo grave, por lo que nos parece importante hacer el abrazo. Hoy no estamos todas, pero estamos las que pudimos estar porque para muchas es una situación muy dolorosa y nos parece una forma de agradecimiento del espacio. Los espacios son espacios que, si bien se disputan, son lugares importantes para las que forman parte", agregó.

Al ingresar, los integrantes del grupo de mutua ayuda se reunieron con las autoridades de la Comisión de LALCEC, quienes procedieron a verificar que el lugar a entregar se encontraba en perfectas condiciones, leyeron el acta de entrega y, tras la firma de la misma, finalmente cedieron la llave.

Patricia Martinez expresó a TiempoSur que, en el momento en que una institución cede un espacio destinado a pacientes oncológicos "debería de poder respetar los derechos del paciente. LALCEC y el grupo Buen Día Vida no tienen los mismos objetivos", indicó. Por otro lado, señaló que les resulta "violenta esta situación, pero nos parece que no es necesario ponernos a discutir ni a mantener ningún tipo de diálogo más allá que de la entrega del inmueble. Yo no sé cual es la intención de la Comisión de LALCEC, porque para con los pacientes oncológicos no ha sido la mejor, lamentablemente. Podríamos haber hecho muchas cosas en conjunto, pero claramente -y esto ha quedado registrado- no es el objetivo de ambos grupos".

Para finalizar, Mercedes -quien es una paciente oncológica e integrante del grupo en cuestión- expresó que, hasta el momento "hemos perdido a muchísimas compañeras, inclusive a mi hermana. Yo estoy re mal y empezaremos otra etapa. El CIC Belén nos da un espacio y nos esperan hoy, ahí estaremos. Esperamos que todo empiece hermoso para todo el mundo, porque somos muchas y hemos perdido muchísimas compañeras y compañeros".

FUENTE: Tiempo Sur.