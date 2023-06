El femicidio de su hija, Chiara Páez, dio comienzo al movimiento Ni Una Menos que desde hace ocho años se realiza los 3 de junio y ella cuenta que fue con el paso del tiempo que recién se dio cuenta que la "primera marcha fue un hecho histórico" porque en ese momento no vio "semejante magnitud".

Véronica Camargo habló con Noticias Argentinas, tras ocho años de ocurrido el femicidio de su hija, en mayo de 2015, y recordó al colectivo de periodistas que organizaron la primera manifestación Ni Una Menos en todo el país.

"Como siempre digo, aquel Ni Una Menos de 2015, aquel colectivo de 20 periodistas de quienes no voy a tener más que palabras de agradecimiento no solo por haber tenido en cuenta a Chiara, por haberse conmovido por semejante horror, sino también por como me trataron a mi, como me ayudaron y me apoyaron. Principalmente Marcela Ojeda que fue quien me ayudó a tomar la decisión de sumarme porque era todo muy reciente y el dolor había que manejarlo", relató Verónica que agregó: "La primer marcha, como siempre digo, fue un hecho histórico y recién lo vivo hoy porque en ese momento no vi semejante magnitud. Y a lo largo de los años lo reconozco mejor".

Ella contó que estos días son "muy movilizantes" y más el 3 de junio "ya que me gusta recordar a Chiara de la mejor manera". "No me gusta solo acordarme de la última vista que tuve ella, sino recordarla por lo que hacia. Mucha gente la empezó a querer sin conocerla. Lo que pasó no lo puedo cambiar, me tengo que para frente a eso y seguir. Y también acompañamos a otras mamás y otros familiares y eso ayuda a transformar ese dolor en cosas positivas", comentó.

Si bien el movimiento Ni Una Menos surgió por el femicidio de su hija a manos de quien era el novio, Verónica no sigue acompañando al colectivo ya que hace varios años decidió no hacerlo debido a diferencias de los reclamos que hacen.

"Cuando surgió el tema del aborto dejaron de llamarme y cuando el único punto de reclamo era el aborto ya no me sentí más parte. También lo que pasó es que tampoco acompañaron este último tiempo el reclamo de justicia por Chiara. Y hubiese sido lo justo si en 2015 acompañaban para decir basta de femicidios por el horror y cuando se le bajó la pena al femicida no hicieron nada", señaló.

Ahora Verónica, comentó que está armando una organización para llegar a las mujeres y concientizar y sensibilizar sobre la violencia de género y ayudar a salir de esas situaciones.

En marzo pasado, la Justicia le bajó la pena al femicida de la joven, de 14 años, que fue asesinada el 14 de mayo de 2015 en la localidad santafecina de Rufino.

Los jueces Guillermo Llaudet y Javier Beltramone y la magistrada, Georgina Depetris, establecieron que Manuel Mansilla cumpla la pena de 15 años de prisión en vez de los 21 y 6 meses que le había dictado el fuero de menores, al cumplimentar la orden de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe.

La Corte provincial había considerado que el fallo de primera instancia se había "apartado de los principios específicos vigentes en el derecho penal juvenil".

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS