Expectativa por el fallo de la justicia de Nueva York sobre el embargo a YPF

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York comunicará en las próximas horas el fallo sobre la orden de la jueza Loretta Preska por la expropiación de YPF y se definirá así si Argentina debe o no entregar el 51% de las acciones de la compañía a los demandantes en concepto de indemnización.

En este marco, se vienen horas clave para la causa judicial que se lleva adelante en los Estados Unidos, donde la mencionada magistrada falló en contra del Estado argentino y dispuso que debe pagar una indemnización por la nacionalización de la petrolera, que supera los U$S16.000 millones más intereses.

Las acciones de YPF se entregarían a los fondos Burford y Eton Park como forma de pago de la indemnización.

Por su parte, el Estado argentino presentó dos apelaciones para frenar la orden de Preska y, mientras tanto, el tribunal concedió una suspensión temporal del fallo.

Argentina apeló tanto a la sentencia de primera instancia que obliga a pagar la indemnización a Burford Capital y Eton Park, como al reciente pedido de Preska que exige la entrega del 51% de las acciones de YPF.

La defensa argentina pidió la suspensión del fallo argumentando que la jueza se excedió en su jurisdicción y que, en la práctica, no es posible expropiar esas acciones.

También solicitó que se dicte una suspensión provisoria mientras la Cámara decide si dará una protección mayor.

En su presentación, señalaron que "Preska está invadiendo una jurisdicción" y que no puede "ordenarle algo a un Estado", ya que "las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”.

Además, remarcaron que cualquier medida relacionada con la expropiación de la petrolera debe ser aprobada por el Congreso de la Nación con una mayoría especial de dos tercios. En el escrito aclaran que “esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”.

Por último, advirtieron que podrían existir “consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo”.