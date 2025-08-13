Exfuncionario de Caleta Olivia condenado a ocho años por abuso sexual

Grasso: "Sabemos que podemos construir una Santa Cruz mejor para todos"
El intendente de Río Gallegos habló con El Mediador sobre su candidatura 2027, la gestión provincial y los avances en la ciudad.
El Tribunal Oral en lo Criminal dictó prisión efectiva para Erick Gabriel Ríos Burela por abuso sexual con acceso carnal contra una menor, hechos ocurridos en 2020.LA PROVINCIA 13 de agosto de 2025El Mediador
Erick Gabriel Ríos Burela, exfuncionario del municipio de Caleta Olivia, fue condenado a ocho años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra una menor de edad. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal tras un juicio que se concretó en 2024.
Además de la pena de prisión, el tribunal impuso la prohibición de acercamiento a la víctima y la restricción de regresar a la provincia de La Rioja. El acusado fue absuelto del cargo de grooming. La Fiscalía había solicitado una pena de 12 años, pero el tribunal consideró adecuada la condena de ocho años.
Según consta en la causa, Ríos Burela se desempeñaba en 2020 en el Comité Operativo de Emergencia municipal durante la pandemia de COVID-19, designado durante la gestión del intendente Fernando Cotillo. Previo a su cargo municipal, había sido denunciado por estupro cuando trabajaba como profesor de danza, situación que motivó su desvinculación de un colegio local.
Durante el proceso judicial, el acusado mantuvo su cargo en el municipio, lo que según declaraciones incluidas en el expediente se vinculó a su relación familiar con dos funcionarias de alto rango de la gestión municipal. Ríos Burela fue detenido en Caleta Olivia y actualmente cumple su condena en la Unidad Penitenciaria local.
Tras una recorrida por diversas localidades, Guzmán aseguró que “la gente está cansada de la política que nos ha gobernado hasta hoy”.
El siniestro ocurrió en el barrio Los Lolos e involucró a un Fiat Cronos y un utilitario Renault Kangoo. Ambos conductores fueron asistidos y trasladados al hospital de manera preventiva.
Así lo indicó el Diputado Eloy Echazú durante el tratamiento del proyecto del oficialismo por el que se propone modificar la integración del máximo órgano judicial de Santa Cruz.
El Vicegobernador habló en Caleta Olivia y criticó al diputado Echazú por sus dichos sobre la ampliación de miembros del Tribunal Superior de Justicia. Dijo que “solo ve lo económico” pero hizo hincapié en el “mejoramiento institucional”.
