Exfuncionario de Caleta Olivia condenado a ocho años por abuso sexual

Erick Gabriel Ríos Burela, exfuncionario del municipio de Caleta Olivia, fue condenado a ocho años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra una menor de edad. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal tras un juicio que se concretó en 2024.

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso la prohibición de acercamiento a la víctima y la restricción de regresar a la provincia de La Rioja. El acusado fue absuelto del cargo de grooming. La Fiscalía había solicitado una pena de 12 años, pero el tribunal consideró adecuada la condena de ocho años.

Según consta en la causa, Ríos Burela se desempeñaba en 2020 en el Comité Operativo de Emergencia municipal durante la pandemia de COVID-19, designado durante la gestión del intendente Fernando Cotillo. Previo a su cargo municipal, había sido denunciado por estupro cuando trabajaba como profesor de danza, situación que motivó su desvinculación de un colegio local.

Durante el proceso judicial, el acusado mantuvo su cargo en el municipio, lo que según declaraciones incluidas en el expediente se vinculó a su relación familiar con dos funcionarias de alto rango de la gestión municipal. Ríos Burela fue detenido en Caleta Olivia y actualmente cumple su condena en la Unidad Penitenciaria local.

